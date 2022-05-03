Почему одна ноздря всегда дышит хуже другой

Одна ноздря дышит чаще другой, потому что у большинства может быть искривлена носовая перегородка у большинства, и за счет этого в одной половине скапливается больше слизи, а также в ней появляется больший отек, чем в другой половине носа. И из-за искривленной перегородки одна половина носа имеет меньшую площадь, соответственно, даже при симметричном отеке там, где меньше площадь, там и меньше воздушного потока, поэтому одна ноздря дышит хуже.

Арина Жегалина Врач терапевт w.clinic