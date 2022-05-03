Почему одна ноздря всегда дышит хуже другой

Мало кто замечает, но одна ноздря носа всегда дышит хуже, чем другая. "Рамблер" расскажет почему так происходит. На этот вопрос также поможет ответить врач-терапевт Арина Жегалина.
Наше дыхание регулируется парасимпатической нервной системой, которая ответственна за автоматические процессы организма. Многие этого не замечают, но ноздри сменяют друг друга в течение дня. Обычно чередование происходит каждые три-четыре часа.
Все это происходит для улучшения восприятия окружающих запахов. Некоторые из них улавливаются при быстром прохождении воздуха, а другие — при медленном. Иными словами, заложенность одной ноздри улучшает обоняние.
Терапевт Арина Жегалина дала еще одно объяснение, почему одна ноздря дышит гораздо лучше другой:
Стоит отметить, что смена носовых циклов также помогает в восстановлении слизистых после воздействия на нее ряда внешних и внутренних факторов. В конечном итоге это приводит к изгнанию из полости носа недружелюбные микроорганизмы, аллергены и другие инородные мельчайшие частицы.