Когда боль в горле требует срочного обращения к врачу

Боль в горле — один из признаков развития воспалительного процесса в области задней стенки глотки, миндалин. Причин для этого достаточно много — общее переохлаждение организма, инфекция, аллергический фактор, чрезмерное употребление холодных напитков, мороженого, а также пересушивание или травмирование слизистой. Когда больное горло требует срочного обращения к врачу, читайте в нашей новости.

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Врач-педиатр Мария Евдокимова рассказала в своем Telegram-канале о том, какие признаки боли в горле у ребенка должны насторожить родителей. Если малыш не может глотать слюну, а боль не проходит длительное время — это повод для обращения за медицинской помощью.