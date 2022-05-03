Когда боль в горле требует срочного обращения к врачу

Боль в горле — один из признаков развития воспалительного процесса в области задней стенки глотки, миндалин. Причин для этого достаточно много — общее переохлаждение организма, инфекция, аллергический фактор, чрезмерное употребление холодных напитков, мороженого, а также пересушивание или травмирование слизистой. Когда больное горло требует срочного обращения к врачу, читайте в нашей новости.
Врач-педиатр Мария Евдокимова рассказала в своем Telegram-канале о том, какие признаки боли в горле у ребенка должны насторожить родителей. Если малыш не может глотать слюну, а боль не проходит длительное время — это повод для обращения за медицинской помощью.
Специалист отметила, что лучше всего показать ребенка врачу даже при незначительном покраснении горла. Для облегчения неприятных симптомов необходимо пить достаточное количество жидкости, не допускать обезвоживания. Во время болезни лучше есть мягкую пищу, отказаться от острого и жареного.