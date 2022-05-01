Биолог перечислила порядок действий при укусе клеща

«Чем быстрее вы вытащите клеща, тем меньше вероятность, что он занесет вам заразу. Бактериальные инфекции от клеща могут передаваться только спустя 18-20 часов кровососания. В это время клещ сильно напитывается и становится кругленьким. Не надо ждать, пока вы попадете в травмпункт, а вытащить его так, как получится — руками, ногтями, даже не обязательно иметь какое-то приспособление»,