Биолог перечислила порядок действий при укусе клеща

Насекомое из тела нужно удалить как можно быстрее. Порядок действий при укусе клеща «Ленте.ру» перечислила кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории биологии арбовирусов Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН Оксана Белова.
Специалист посоветовала, как можно быстрее избавиться от насекомого подручными средствами.
«Чем быстрее вы вытащите клеща, тем меньше вероятность, что он занесет вам заразу. Бактериальные инфекции от клеща могут передаваться только спустя 18-20 часов кровососания. В это время клещ сильно напитывается и становится кругленьким. Не надо ждать, пока вы попадете в травмпункт, а вытащить его так, как получится — руками, ногтями, даже не обязательно иметь какое-то приспособление»,
— рассказала эксперт.
Главное взять насекомое за самое основание и выдернуть, не выкручивая его специфическим образом, продолжила Белова. При этом она добавила, что если в ранке что-то останется, то это скорее всего это будет просто заноза, которая потом легко выйдет. В конце все место укуса необходимо обработать антисептиком, сообщила биолог.
По ее словам, укус клеща для жителей Москвы и Подмосковья может обернуться болезнью Лайма и энцефалитом. От последнего она посоветовала прививаться, чтобы избежать тяжелых последствий.