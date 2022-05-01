Как состояние ног может указывать на диабет

Издание ИноСМИ выпустило материал о диабете, в котором перечислило его признаки. Согласно данным Международной федерации диабета, в мире насчитывается около 463 миллионов взрослых пациентов с сахарным диабетом, при этом более половины случаев не были диагностированы. Как велся подсчет, не поясняется. Самое заболевание развивается поэтапно.