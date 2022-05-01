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1 час назад

Как состояние ног может указывать на диабет

Ferra.ru

Издание ИноСМИ выпустило материал о диабете, в котором перечислило его признаки. Согласно данным Международной федерации диабета, в мире насчитывается около 463 миллионов взрослых пациентов с сахарным диабетом, при этом более половины случаев не были диагностированы. Как велся подсчет, не поясняется. Самое заболевание развивается поэтапно.

Как состояние ног может указывать на диабет
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Отмечается, что гипергликемия (повышенный уровень глюкозы в крови) может нанести ущерб всему организму. Наиболее распространенным осложнением болезни является диабетическая стопа. О таком состоянии могут свидетельствовать следующие симптомы: зуд; онемение; кожные язвы.

Также сообщается, что есть три продукта, которые способствуют повышению уровня глюкозы в крови. Это рисовая каша, арбуз, картофельное пюре.

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