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2 часа назад

Как пережить весеннюю аллергию

Нижегородская правда

Весной просыпается не только природа, но и аллергия, портящая жизнь и не дающая радоваться теплу и солнцу. По статистике, 85% аллергиков страдают от обострения именно в это время. Как распознать весеннюю аллергию и справиться с ней?

Как пережить весеннюю аллергию
Фото: Нижегородская правдаНижегородская правда

Симптомы

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Коварная болезнь всё чаще маскируется под банальную простуду, ОРЗ, бронхит. Начинается насморк, зуд в носу и глазах, кашель и чиханье. В тяжёлых случаях появляется астма. Её симптомы: одышка, тяжесть в груди и приступы затруднённого дыхания.

Чтобы разобраться с симптомами, врачи советуют: приходя с улицы, смените одежду, сразу примите душ, закройте окна и каждый день проводите влажную уборку. Стало легче? Значит, вы – аллергик.

Многие не обращают внимания на первичные признаки. Например, родители не связывают затяжные простудные заболевания детей с аллергией и не обследуются у врача. Обратите внимание, если эти состояния повторяются каждую весну. В таких случаях важно не бежать в аптеку, а обратиться к специалисту. Тем более, что одни и те же аллергены могут вызывать разные реакции у разных людей.Откуда берётся? В первую очередь – генетика. Если один или оба родителя имеют аллергию, то вероятность, что у ребёнка она тоже будет – 50 – 70%. Но наследуется предрасположенность, а не вид. К примеру, ваша мама не переносит клубнику, а вы её едите спокойно, но при этом не переносите пыль.

Ещё одна из самых популярных гипотез – гигиеническая. Мы стали чистоплотными, количество раздражителей иммунитета уменьшилось, и он ослаб, стал чаще давать аллергический ответ.Кроме того, весной мы чаще простужаемся, иммунитет снижается и риск возникновения неприятной реакции становится больше. Чем опасна? Это миф, что аллергия безобидна. Обычный аллергический насморк со временем может превратиться в бронхиальную астму.

Самая опасная форма аллергии – анафилактический шок. Он проявляется внезапным зудом, затруднением дыхания и шоком, вызванным снижением давления. В результате больной может задохнуться до приезда бригады скорой медицинской помощи.Также при анафилактическом шоке может возникнуть отёк головного мозга, лёгких.

На что возникает реакция

Сейчас главный враг аллергиков – пыльца деревьев и растений. В средней полосе России это, как правило, пыльца ветроопыляемых деревьев – берёзы, орешника, ольхи. Для жителей южных регионов страны самый главный аллерген – пыльца таких сорняков, как амброзия и полынь.

Практически невозможно вычислить заранее настоящего возбудителя аллергии. Одних известных медикам аллергенов около 20 тысяч. Домашняя и книжная пыль, шерсть животных, цветущие деревья и травы, мясо, фрукты, овощи, приправы. Этот список постоянно растёт.

Настоящий аллергик со стажем знает, когда зацветает «его» аллерген. Если же вы пока не выяснили, какая растительность мучает именно вас, запомните расписание цветения самых аллергенных растений.

  • Середина апреля-конец мая. Летит пыльца деревьев – берёзы, орешника, ольхи, дуба, ивы, клёна.
  • Июнь-июль. Цветут злаковые травы: тимофеевка и мятлик луговой, овсяница, плевел и ещё куча разных «колосков».
  • Конец июля-август. Аллергическая опасность исходит от сорной травы: полыни, лебеды, подорожника, подсолнечника, одуванчика, мари и других.

Как лечить

Самый распространённый миф об аллергии связан с тем, что диагностировать это заболевание очень дорого. Если врач, не поговорив с пациентом, отравляет делать тесты на десятки аллергенов, обратитесь к другому специалисту. Достаточно узнать реакцию на три-пять аллергенов, чтобы получить ответ на этот вопрос.

При аллергии есть два варианта поведения. Первый – при самых тяжёлых случаях придётся переехать подальше от аллергена. Второй – научиться жить рядом с пыльцой, то есть в период цветения использовать антигистаминные препараты. Лекарства лучше брать последнего поколения, которые не вызывают сонливость (кларитин, фексадин, левоцетиризин).

Но лучшее лечение – выработать толерантность к аллергенам, то есть сделать прививку. Правда, весенние аллергики с вакцинацией в этом году уже опоздали, а вот летним самое время бежать к врачу, чтобы подготовиться к цветению луговых трав.

Соблюдайте простые правила, которые помогут облегчить симптомы.

Во-первых, придерживайтесь гипоаллергенной диеты. Нужно исключить из рациона те продукты, которые могут спровоцировать или усугубить аллергию. В рационе должны преобладать лёгкая пища (фрукты, овощи), витамины B и C. Не рекомендуется есть шоколад, какао, орехи, кофе, мёд, яйца.

Во-вторых, за две-три недели до начала цветения нужно начать приём антигистаминных препаратов, чтобы они «накопились» внутри и у организма была возможность легче справиться с аллергической реакцией.

В третьих, проветривайте дом или квартиру после дождя и делайте несколько раз в неделю влажную уборку. Не открывайте в сухую ветреную погоду окна. Сушите выстиранную одежду только в закрытом помещении.

Многим хорошо помогает увлажнитель воздуха. Он будет поддерживать влажность воздуха в доме на необходимом уровне – 40 – 60%. Также увлажнитель способен удалить из воздуха более 95% аллергенов. Хорошо сбалансированный по влажности воздух не даст возможности пыли подниматься в воздушную среду с предметов. Поэтому при использовании увлажнителя в воздухе практически не будет частиц, которые смогут спровоцировать отрицательную реакцию организма.

Эксперты назвали пять самых странных видов аллергии.

На Wi-Fi. Аллергия на беспроводные соединения при использовании интернета и сотовой связи. У людей ухудшается зрение, появляются головные и суставные боли, симптомы простудных заболеваний. Небольшой процент страдает аллергией на мобильники.

На деньги. Причём как на монеты (чаще), так и на банкноты (реже). В монетах аллергическую реакцию вызывает никель, а в купюрах – краска. Реакции при этом разные: начиная от зуда и сыпи и заканчивая серьёзными затруднениями дыхания.

На всю еду. Аллергическая реакция абсолютно на все продукты и напитки. Таких людей кормят через зонд, проведённый прямо в желудок, и внутривенно, иначе будут боли и рвота. Да и растворы дозируются по 2 – 3 мл, не больше.

На людей. Симптомы аллергии на людей – астматические приступы, кожные реакции, лихорадка, рвота, отёчность и даже потеря сознания. Как и другие формы, с течением времени аллергия эта может усиливаться, с трудом поддаётся лечению.

На воду. Людей с аллергией на жидкость в мире всего 35! Обыкновенное гигиеническое мытьё или стакан воды вызывают отёк слизистых, покраснение кожи, сыпь и зуд кожи. Даже собственные слёзы, пот и слюна способны вызвать неприятные последствия.

Ранее сайт Pravda-nn.ru рассказал, когда забота о своем здоровье начинает вредить.

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