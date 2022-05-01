Как пережить весеннюю аллергию

Весной просыпается не только природа, но и аллергия, портящая жизнь и не дающая радоваться теплу и солнцу. По статистике, 85% аллергиков страдают от обострения именно в это время. Как распознать весеннюю аллергию и справиться с ней?

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Симптомы

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Коварная болезнь всё чаще маскируется под банальную простуду, ОРЗ, бронхит. Начинается насморк, зуд в носу и глазах, кашель и чиханье. В тяжёлых случаях появляется астма. Её симптомы: одышка, тяжесть в груди и приступы затруднённого дыхания.

Чтобы разобраться с симптомами, врачи советуют: приходя с улицы, смените одежду, сразу примите душ, закройте окна и каждый день проводите влажную уборку. Стало легче? Значит, вы – аллергик.

Многие не обращают внимания на первичные признаки. Например, родители не связывают затяжные простудные заболевания детей с аллергией и не обследуются у врача. Обратите внимание, если эти состояния повторяются каждую весну. В таких случаях важно не бежать в аптеку, а обратиться к специалисту. Тем более, что одни и те же аллергены могут вызывать разные реакции у разных людей.Откуда берётся? В первую очередь – генетика. Если один или оба родителя имеют аллергию, то вероятность, что у ребёнка она тоже будет – 50 – 70%. Но наследуется предрасположенность, а не вид. К примеру, ваша мама не переносит клубнику, а вы её едите спокойно, но при этом не переносите пыль.

Ещё одна из самых популярных гипотез – гигиеническая. Мы стали чистоплотными, количество раздражителей иммунитета уменьшилось, и он ослаб, стал чаще давать аллергический ответ.Кроме того, весной мы чаще простужаемся, иммунитет снижается и риск возникновения неприятной реакции становится больше. Чем опасна? Это миф, что аллергия безобидна. Обычный аллергический насморк со временем может превратиться в бронхиальную астму.

Самая опасная форма аллергии – анафилактический шок. Он проявляется внезапным зудом, затруднением дыхания и шоком, вызванным снижением давления. В результате больной может задохнуться до приезда бригады скорой медицинской помощи.Также при анафилактическом шоке может возникнуть отёк головного мозга, лёгких.

На что возникает реакция

Сейчас главный враг аллергиков – пыльца деревьев и растений. В средней полосе России это, как правило, пыльца ветроопыляемых деревьев – берёзы, орешника, ольхи. Для жителей южных регионов страны самый главный аллерген – пыльца таких сорняков, как амброзия и полынь.

Практически невозможно вычислить заранее настоящего возбудителя аллергии. Одних известных медикам аллергенов около 20 тысяч. Домашняя и книжная пыль, шерсть животных, цветущие деревья и травы, мясо, фрукты, овощи, приправы. Этот список постоянно растёт.

Настоящий аллергик со стажем знает, когда зацветает «его» аллерген. Если же вы пока не выяснили, какая растительность мучает именно вас, запомните расписание цветения самых аллергенных растений.

Середина апреля-конец мая. Летит пыльца деревьев – берёзы, орешника, ольхи, дуба, ивы, клёна.

Июнь-июль. Цветут злаковые травы: тимофеевка и мятлик луговой, овсяница, плевел и ещё куча разных «колосков».

Конец июля-август. Аллергическая опасность исходит от сорной травы: полыни, лебеды, подорожника, подсолнечника, одуванчика, мари и других.

Как лечить

Самый распространённый миф об аллергии связан с тем, что диагностировать это заболевание очень дорого. Если врач, не поговорив с пациентом, отравляет делать тесты на десятки аллергенов, обратитесь к другому специалисту. Достаточно узнать реакцию на три-пять аллергенов, чтобы получить ответ на этот вопрос.

При аллергии есть два варианта поведения. Первый – при самых тяжёлых случаях придётся переехать подальше от аллергена. Второй – научиться жить рядом с пыльцой, то есть в период цветения использовать антигистаминные препараты. Лекарства лучше брать последнего поколения, которые не вызывают сонливость (кларитин, фексадин, левоцетиризин).

Но лучшее лечение – выработать толерантность к аллергенам, то есть сделать прививку. Правда, весенние аллергики с вакцинацией в этом году уже опоздали, а вот летним самое время бежать к врачу, чтобы подготовиться к цветению луговых трав.

Соблюдайте простые правила, которые помогут облегчить симптомы.

Во-первых, придерживайтесь гипоаллергенной диеты. Нужно исключить из рациона те продукты, которые могут спровоцировать или усугубить аллергию. В рационе должны преобладать лёгкая пища (фрукты, овощи), витамины B и C. Не рекомендуется есть шоколад, какао, орехи, кофе, мёд, яйца.

Во-вторых, за две-три недели до начала цветения нужно начать приём антигистаминных препаратов, чтобы они «накопились» внутри и у организма была возможность легче справиться с аллергической реакцией.

В третьих, проветривайте дом или квартиру после дождя и делайте несколько раз в неделю влажную уборку. Не открывайте в сухую ветреную погоду окна. Сушите выстиранную одежду только в закрытом помещении.

Многим хорошо помогает увлажнитель воздуха. Он будет поддерживать влажность воздуха в доме на необходимом уровне – 40 – 60%. Также увлажнитель способен удалить из воздуха более 95% аллергенов. Хорошо сбалансированный по влажности воздух не даст возможности пыли подниматься в воздушную среду с предметов. Поэтому при использовании увлажнителя в воздухе практически не будет частиц, которые смогут спровоцировать отрицательную реакцию организма.

Эксперты назвали пять самых странных видов аллергии.

На Wi-Fi. Аллергия на беспроводные соединения при использовании интернета и сотовой связи. У людей ухудшается зрение, появляются головные и суставные боли, симптомы простудных заболеваний. Небольшой процент страдает аллергией на мобильники.

На деньги. Причём как на монеты (чаще), так и на банкноты (реже). В монетах аллергическую реакцию вызывает никель, а в купюрах – краска. Реакции при этом разные: начиная от зуда и сыпи и заканчивая серьёзными затруднениями дыхания.

На всю еду. Аллергическая реакция абсолютно на все продукты и напитки. Таких людей кормят через зонд, проведённый прямо в желудок, и внутривенно, иначе будут боли и рвота. Да и растворы дозируются по 2 – 3 мл, не больше.

На людей. Симптомы аллергии на людей – астматические приступы, кожные реакции, лихорадка, рвота, отёчность и даже потеря сознания. Как и другие формы, с течением времени аллергия эта может усиливаться, с трудом поддаётся лечению.

На воду. Людей с аллергией на жидкость в мире всего 35! Обыкновенное гигиеническое мытьё или стакан воды вызывают отёк слизистых, покраснение кожи, сыпь и зуд кожи. Даже собственные слёзы, пот и слюна способны вызвать неприятные последствия.