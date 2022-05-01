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1 час назад

Врач предупредила о странных ощущениях перед инфарктом

Мир новостей

Эксперт отметила, что нередко пациенты говорят о том, что испытывают странные ощущения в верхней половине тела. Дискомфорт может отдавать в плечо, живот, руки, спину, шею и даже челюсть. Об отрицательной динамике могут сигнализировать изжога и расстройство желудка. Если к этим недомоганиям прибавилась еще и одышка, следует не откладывая посетить кардиолога.

Врач предупредила о странных ощущениях перед инфарктом
Фото: Мир новостейМир новостей

По данным медиков, больше 50% попавших в больницу с инфарктом пациентов замечали неприятные ощущения в грудной клетке. Причем, как отметила врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич, они описывают это именно как неприятные ощущения, а не боль. У людей «давит, жмет или жар в груди».

Она также предупредила, что тревожным признаком является тяжесть или жжение в левой и правой руках сразу. Если подобное состояние держится дольше 10 минут, нужно как можно скорее вызывать скорую помощь.

Болезни и лекарства,Анна Кореневич,
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