Названы определяющие длительность коронавируса факторы

«Выраженность аносмии и длительность ее обычно свидетельствует о более сильном поражении нейронов вирусом. Человек может выздороветь быстрее, а вот восстанавливаться нервная система может довольно долго. У кого совсем пропадает обоняние и ощущение вкуса, эти симптомы будут сохраняться очень длительно, даже несколько месяцев. Это может быть свидетельством воздействия вируса на нейроны, которые передают нервные импульсы», — пояснила инфекционист.