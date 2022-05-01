Синдром хронической усталости: как обнаружить и бороться

Если у вас на протяжении долгого времени наблюдается бессонница, слабость, апатия, снижение памяти, мышечные боли, то, вероятнее всего, вы столкнулись с синдромом хронической усталости (СХУ). "Рамблер" в беседе с терапевтом, кардиологом клиники Hadassah Medical Moscow ГК Медскан Татьяной Федосеевой выяснил, как обнаружить СХУ и как его побороть.

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По словам эксперта, характерными признаками синдрома хронической усталости (СХУ) являются бессонница, отсутствие ощущения отдыха после ночного сна, повышенная сонливость днем, постоянная слабость и апатия, головные боли , частые инфекционные заболевания, аллергические реакции, воспаленные лимфоузлы, снижение памяти, мышечные боли.

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Однозначно информативным способом, позволяющим не спутать различные заболеваниями (гипотиреоз, анемия, нарушения высшей нервной деятельности и др.) с усталостью, является комплекс исследований крови (общего и биохимического). По их результатам назначаются дополнительные обследования или устанавливается, что потребности в таковых нет. Общий анализ крови помогает выявить любые сбои в системе кроветворения. Зная показатели СХУ трудно диагностировать, так как его симптомы схожи с симптомами множества других заболеваний. Критерием постановки диагноза СХУ является хроническое переутомление, длящееся месяцами и комплекс из нескольких перечисленных выше симптомов.Однозначно информативным способом, позволяющим не спутать различные заболеваниями (гипотиреоз, анемия, нарушения высшей нервной деятельности и др.) с усталостью, является комплекс исследований крови (общего и биохимического). По их результатам назначаются дополнительные обследования или устанавливается, что потребности в таковых нет. Общий анализ крови помогает выявить любые сбои в системе кроветворения. Зная показатели ОАК , можно диагностировать анемию или подтвердить здоровье кровеносной, кроветворной систем. Также такое исследование покажет дефицит витаминов группы В. Федосеева Татьяна Сергеевна Врач терапевт, кардиолог клиники Hadassah Medical Moscow ГК Медскан

Татьяна Федосеева отмечает, что главное в лечении синдрома хронической усталости — комплексный подход. Так, необходимо оптимизировать режима отдыха и физической нагрузки, нормализовать питание, посещать массаж, бассейн и психотерапевтов.

Что же касается питания, то стоит употреблять больше продуктов, содержащих железо растительного происхождения, это необходимо для доставки кислорода к клеткам и для иммунитета.

Около 10 процентов женщин в репродуктивном возрасте страдают от дефицита железа, которое может вызывать усталость. К продуктам, содержащим железо, относятся бобы, чечевица, шпинат, кунжут и ряд других.

Чтобы железо лучше усваивалось употребляйте их с продуктами, содержащими витамин С. Одна из формул для максимального получения энергии это: фрукты или овощи + цельное зерно + белок + растительные жиры + травы / пряности.



По утрам не ограничивайте себя в еде с содержанием белков или углеводов, завтрак должен быть сбалансированным. Вместо того чтобы съесть только йогурт, добавьте немного фруктов с высоким содержанием антиоксидантов, полезных жиров, например, орехи. Старайтесь есть натуральную еду, избегайте фастфуда. Ешьте больше яблок, косточковых плодов, ягод, томатов. Не стоит употреблять обработанные и искусственные продукты питания, очищенные зерна и сахар. А также не злоупотребляйте большим количеством кофеина и алкоголя. Не исключайте из рациона здоровые жиры, они нужны для усваивания антиоксидантов. Федосеева Татьяна Сергеевна Врач терапевт, кардиолог клиники Hadassah Medical Moscow ГК Медскан

Рыба — это источник легкоусвояемого белка, витаминов группы В, а также этот продукт поддерживает уровень энергии в течение дня, добавила эксперт. Субпродукты, например, говяжья печень — источник витамина В12, участвующего в энергетическом обмене. Конечно, этот витамин содержится и в мясе, но вот в субпродуктах его больше всего. Куриные яйца также являются источником полноценного белка. Кроме этого, клинические исследования показали эффективность при СХУ препаратов, содержащих L-карнитин, витамины группы В и магний.

Стоит понимать, что синдром хронической усталости не пройдет сам собой. Его игнорирование может привести к ряду недугов, среди которых неврозы, заболевания сердца и сосудов, психические болезни, проблемы с пищеварением и даже онкология. Если вы обнаружили симптомы, характерные для СХУ, то поход к профильному специалисту откладывать нельзя.