Синдром хронической усталости: как обнаружить и бороться

Если у вас на протяжении долгого времени наблюдается бессонница, слабость, апатия, снижение памяти, мышечные боли, то, вероятнее всего, вы столкнулись с синдромом хронической усталости (СХУ). "Рамблер" в беседе с терапевтом, кардиологом клиники Hadassah Medical Moscow ГК Медскан Татьяной Федосеевой выяснил, как обнаружить СХУ и как его побороть.
По словам эксперта, характерными признаками синдрома хронической усталости (СХУ) являются бессонница, отсутствие ощущения отдыха после ночного сна, повышенная сонливость днем, постоянная слабость и апатия, головные боли , частые инфекционные заболевания, аллергические реакции, воспаленные лимфоузлы, снижение памяти, мышечные боли.
Татьяна Федосеева отмечает, что главное в лечении синдрома хронической усталости — комплексный подход. Так, необходимо оптимизировать режима отдыха и физической нагрузки, нормализовать питание, посещать массаж, бассейн и психотерапевтов.
Что же касается питания, то стоит употреблять больше продуктов, содержащих железо растительного происхождения, это необходимо для доставки кислорода к клеткам и для иммунитета.
Около 10 процентов женщин в репродуктивном возрасте страдают от дефицита железа, которое может вызывать усталость. К продуктам, содержащим железо, относятся бобы, чечевица, шпинат, кунжут и ряд других.
Рыба — это источник легкоусвояемого белка, витаминов группы В, а также этот продукт поддерживает уровень энергии в течение дня, добавила эксперт. Субпродукты, например, говяжья печень — источник витамина В12, участвующего в энергетическом обмене. Конечно, этот витамин содержится и в мясе, но вот в субпродуктах его больше всего. Куриные яйца также являются источником полноценного белка. Кроме этого, клинические исследования показали эффективность при СХУ препаратов, содержащих L-карнитин, витамины группы В и магний.
Стоит понимать, что синдром хронической усталости не пройдет сам собой. Его игнорирование может привести к ряду недугов, среди которых неврозы, заболевания сердца и сосудов, психические болезни, проблемы с пищеварением и даже онкология. Если вы обнаружили симптомы, характерные для СХУ, то поход к профильному специалисту откладывать нельзя.