Врач рассказала, чем опасна низкая температура тела

Понижение температуры тела на один-два градуса может говорить о сбоях в организме и заболеваниях некоторых систем, рассказала 5-tv.ru нутрициолог, эксперт Академии врачей UniProf Ирина Кононенко.

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По ее словам, отклонение от нормы 36,6 – не большая редкость, особенно если колебания находятся в пределах одного градуса.

«Гипотермия – это понижение температуры тела. Состояние может быть связано как с эндогенными факторами, то есть заболеванием внутренних органов и нарушением термогенеза, а также оно может вызвано экзогенными, внешними факторами, например, переохлаждением», – заявила эксперт.

Она отметила, что понижение температуры тела до 36-35 градусов человек может не ощущать признаков недомогания и вполне считать это вариантом нормы, но если термометр показывает 35 градусов – такой показатель в медицине считается низким и требует обращения к врачам.

Легкая степень тяжести гипотермии – это когда температура колеблется в пределах от 35 до 32 градусов. У больного наблюдаются сонливость, учащенное дыхание, озноб и возрастает частота сердечных сокращений. При тяжелой степени гипотермии термометр показывает ниже 27 градусов. При максимально негативном развитии болезни человек находится в крайней степени угнетения сознания и впадает в кому.

Причинами гипотермии может быть поражение центральной нервной системы, физическое переутомление, интоксикация, снижение мышечной массы, а также нарушение регуляций и тонусов сосудов.