Врач предупредила о рисках пониженного давления

Термин "артериальная гипотензия" означает не просто снижение показателей давления ниже 100/60 миллиметров ртутного столба, это снижение на 20% от привычных рабочих цифр, рассказала врач-терапевт Елена Иванова.

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По словам специалиста, такое состояние может свидетельствовать о возникновении ряда серьезных заболеваний и повышать их риск. Врач пояснила, что при снижении давления необходимо учитывать индивидуальные особенности организма и самочувствие.

Так, например, для человека с привычным давлением 120/80 низкими будут показатели менее 96/64, а для человека, привычного к 100/60, менее 80/48. Она добавила, что некоторые люди вовсе не ощущают снижение давления, но само по себе данное состояние не является безопасным, поскольку резкое снижение может повысить риск возникновения сердечно-сосудистых и других заболеваний или свидетельствовать об их наличии.

"Такое состояние может возникать вследствие острого инфаркта миокарда, тромбоэмболии легочной артерии, тяжелых нарушений ритма сердца и проводимости, аллергической реакции, кровотечения", – приводит слова Ивановой агентство "Прайм".

Терапевт также рассказала, как оказать первую помощь при низком давлении. Для этого следует человеку дать прилечь с приподнятыми ногами. Если он находится в сознании, то нужно напоить горячим сладким чаем или кофе.