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17 минут назад

Медики объяснили, о чем говорит плохой аппетит и чувство усталости

Волгоградская правда

Очень важно прислушиваться к ощущениям, которыми организм может предупреждать об опасности. Если вовремя отреагировать на изменения и обратиться к врачам, можно избежать серьезных осложнений.

Медики объяснили, о чем говорит плохой аппетит и чувство усталости
Фото: ИД «Волгоградская правда»/ архив.ИД «Волгоградская правда»/ архив.

По словам специалистов, печень человека отвечает за многие важные функции, в том числе и выводит токсины из организма. Однако ее работу можно нарушить при неправильном питании и злоупотреблении алкоголя. Сотрудники организации British Liver Trust отметили что многие любители выпить начинают со временем страдать от воспаления этого внутреннего органа.

Причем важно отметить, что на начальных стадиях люди не ощущают дискомфорта и долгое время могут даже не подозревать о проблеме. Однако постепенно начинают проявляться специфические симптомы. Прежде всего это плохой аппетит, диарея, тошнота и чувство усталости. У пациентов нередко наблюдаются постоянные боли в правой части живота, передает Daily Express.

Медики советуют при появлении подобных признаков сразу же обратиться к специалисту и пройти соответствующее обследование.

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