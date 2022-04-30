Медики объяснили, о чем говорит плохой аппетит и чувство усталости

Очень важно прислушиваться к ощущениям, которыми организм может предупреждать об опасности. Если вовремя отреагировать на изменения и обратиться к врачам, можно избежать серьезных осложнений.

Фото: ИД «Волгоградская правда»/ архив. ИД «Волгоградская правда»/ архив.

По словам специалистов, печень человека отвечает за многие важные функции, в том числе и выводит токсины из организма. Однако ее работу можно нарушить при неправильном питании и злоупотреблении алкоголя. Сотрудники организации British Liver Trust отметили что многие любители выпить начинают со временем страдать от воспаления этого внутреннего органа.

Причем важно отметить, что на начальных стадиях люди не ощущают дискомфорта и долгое время могут даже не подозревать о проблеме. Однако постепенно начинают проявляться специфические симптомы. Прежде всего это плохой аппетит, диарея, тошнота и чувство усталости. У пациентов нередко наблюдаются постоянные боли в правой части живота, передает Daily Express.