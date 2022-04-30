Мясников назвал опасность самолечения при гипертонии

«У вас поднялось давление, и вам все говорят: возьмите под язык то-то и то-то. Вы прекрасно знаете название этих лекарств. Вы берете, и давление падает. А потом — инфаркт. И вы считаете, что он случился от повышения давления», — добавил врач.