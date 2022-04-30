Мясников назвал опасность самолечения при гипертонии

Об опасных лекарствах, которые лучше не применять при самолечении гипертонии рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. Его слова приводит 5-tv.ru.
Медик отметил, что опасность в данном случае представляют так называемые «таблетки под язык» для резкого снижения давления. Неправильный прием таких лекарств приводит к большому количеству случаев инфаркта, инсульта и острой почечной недостаточности, отметил специалист.
«У вас поднялось давление, и вам все говорят: возьмите под язык то-то и то-то. Вы прекрасно знаете название этих лекарств. Вы берете, и давление падает. А потом — инфаркт. И вы считаете, что он случился от повышения давления», — добавил врач.
Эксперт пояснил, что критическое состояние наступает из-за резкого понижения давления. Врач добавил, что «таблетки под язык» лучше убрать из домашней аптечки.
Ранее Мясников назвал провоцирующие насморк лекарства.