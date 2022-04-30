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1 час назад

Какие лекарства должны быть в дачной аптечке

РИА "ФедералПресс"

Совсем скоро в России стартует дачный сезон. Однако перед поездкой стоит побеспокоиться о своем здоровье. Врач-терапевт Лидия Голубенко рассказала, какие лекарства и препараты должны быть в любой садовой аптечке.

Какие лекарства должны быть в дачной аптечке
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«В первую очередь нужно проверить прошлогоднюю аптечку и почистить ее. Если на даче зимой нет отопления, то препараты, хранившиеся в домике, нужно выкинут»,

– советует эксперт.

Кроме того, врач напомнила, что все лекарства должны храниться строго согласно инструкции. В противном случае они могут испортиться и только навредить.

Голубенко рекомендует заранее приобрести необходимое количество препаратов, которые вы регулярно принимаете. При этом она отметила, что с собой следует брать такое число лекарств, которое в два раза превышает время вашего пребывания на даче.

В аптечку следует положить ртутный градусник, тонометр, ножницы, пипетку, несколько шприцов и охлаждающий пакет. Также в ней должно быть несколько стерильных бинтов, эластичный бинт и лейкопластыри, а также ватные диски. Не стоит забывать и о перекиси водорода, йоде и зеленке.

Отдельно терапевт напомнила о важности в аптечке жаропонижающих, обезболивающих и противовоспалительных средств, передает «Konkurent.ru».

Болезни и лекарства,
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