Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+5° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
25 минут назад

Мясников рассказал о неожиданных причинах насморка

Vse42.ruиещё 1

Врач и телеведущий Александр Мясников отметил, что насморк может являться признаком проблем с желудком и щитовидной железой.

Мясников рассказал о неожиданных причинах насморка
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Во время эфира передачи "О самом главном" знаменитый медик сообщил о неожиданных причинах появления насморка. Как отметил специалист, он может возникать из-за проблем с желудком, передает издание "Лента.ru".

– Рефлюкс – заброс кислого содержимого желудка в пищевод и выше – частая причина насморка. Кислое содержимое проходит через кашлевые рецепторы до носа, что приводит к осиплости голоса и насморку

– цитирует СМИ Мясникова.

Вместе с тем медик связал появление насморка с некоторыми проблемами с щитовидной железой. К ним врач отнес волчанку.

Болезни и лекарства,Александр Мясников,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители