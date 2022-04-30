Мясников рассказал о неожиданных причинах насморка

Врач и телеведущий Александр Мясников отметил, что насморк может являться признаком проблем с желудком и щитовидной железой.

Фото: Vse42.ru Vse42.ru

Во время эфира передачи "О самом главном" знаменитый медик сообщил о неожиданных причинах появления насморка. Как отметил специалист, он может возникать из-за проблем с желудком, передает издание "Лента.ru".

– Рефлюкс – заброс кислого содержимого желудка в пищевод и выше – частая причина насморка. Кислое содержимое проходит через кашлевые рецепторы до носа, что приводит к осиплости голоса и насморку

– цитирует СМИ Мясникова.