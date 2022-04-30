Названы основные причины головной боли

«Головная боль — это неспецифический симптом, который может быть связан с широким спектром заболеваний. К основным причинам головной боли можно отнести неврологические проблемы: цереброваскулярную болезнь, шейный остеохондроз, мигрени и другие. Второе — это кардиологические проблемы: повышение давления, скачки внутричерепного давления, аритмии и прочее»,