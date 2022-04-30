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1 час назад

Врач назвал факторы, повышающие риск рака ротовой полости

Волгоградская правда

Доктор Юй Гуанъянь перечислил факторы, провоцирующие онкологические заболевания ротовой полости.

Врач назвал факторы, повышающие риск рака ротовой полости
Фото: ИД «Волгоградская правда» / Сергей Григоренко.ИД «Волгоградская правда» / Сергей Григоренко.

Слова специалиста передает издание Nation News. Врач рассказал, рак ротовой полости – одно из распространенных онкологических заболеваний. Причиной возникновения таких недугов могут стать ряд факторов, среди которых на первом месте наследственность.

Кроме того, рак могут заработать любители орехов бетеля, частые травмы слизистой языка из-за сколов больных зубов.

Также к факторам риска относятся вредные привычки, например, курение и алкоголь, плохое питание, дефицит витамина А, ВИЧ-инфекция.

Чтобы не допустить возникновения опасных состояний, нужно не реже 2 раз в год посещать стоматолога и своевременно лечить зубы и другие заболевания рта.

Врач отметил, раннее обнаружение рака дает позитивные прогнозы его лечения.

Болезни и лекарства,
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