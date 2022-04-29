Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+19° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
2 часа назад

Какие симптомы появляются перед потерей памяти у пожилых людей

Ferra.ru

Исследователи провели большую работу, чтобы выяснить, почему психоневрологические симптомы, такие как апатия и раздражительность, появляются у большинства пациентов с болезнью Альцгеймера до начала потери памяти.

Какие симптомы появляются перед потерей памяти у пожилых
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Группа ученых определила рецептор в мозге, который приводит к потере нейронов и изменению синаптической структуры при болезни Альцгеймера, пишет Futurity. Исследование провели на мышах.

Оно было сосредоточено на прилежащем ядре, критической области мозга, отвечающей за мотивацию. Один из авторов работы пояснил, что эта область мозга мало изучена исследователями болезни Альцгеймера. Однако предыдущие работы показали, что у пациентов уменьшается объем прилежащего ядра, а также коры и гиппокампа.

Учёные также рассказали, что еще до появления проблем с памятью у значительного числа больных начинаются перепады настроения и потеря мотивации. Оказалось, что это связано с прилежащим ядром. Исследователи обнаружили синаптические проницаемые кальциевые рецепторы (CP-AMPAR) в прилежащем ядре в модели болезни Альцгеймера (мыши). Рецептор, который обычно отсутствует в этой части мозга, позволяет кальцию проникать в нейроны. Это приводит к нарушению синаптической структуры и дальнейшим проблемам с мотивацией, в том числе к апатии.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители