Какие симптомы появляются перед потерей памяти у пожилых

Исследователи провели большую работу, чтобы выяснить, почему психоневрологические симптомы, такие как апатия и раздражительность, появляются у большинства пациентов с болезнью Альцгеймера до начала потери памяти.

Группа ученых определила рецептор в мозге, который приводит к потере нейронов и изменению синаптической структуры при болезни Альцгеймера, пишет Futurity. Исследование провели на мышах.

Оно было сосредоточено на прилежащем ядре, критической области мозга, отвечающей за мотивацию. Один из авторов работы пояснил, что эта область мозга мало изучена исследователями болезни Альцгеймера. Однако предыдущие работы показали, что у пациентов уменьшается объем прилежащего ядра, а также коры и гиппокампа.