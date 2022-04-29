Какие симптомы появляются перед потерей памяти у пожилых

Исследователи провели большую работу, чтобы выяснить, почему психоневрологические симптомы, такие как апатия и раздражительность, появляются у большинства пациентов с болезнью Альцгеймера до начала потери памяти.
Группа ученых определила рецептор в мозге, который приводит к потере нейронов и изменению синаптической структуры при болезни Альцгеймера, пишет Futurity. Исследование провели на мышах.
Оно было сосредоточено на прилежащем ядре, критической области мозга, отвечающей за мотивацию. Один из авторов работы пояснил, что эта область мозга мало изучена исследователями болезни Альцгеймера. Однако предыдущие работы показали, что у пациентов уменьшается объем прилежащего ядра, а также коры и гиппокампа.
Учёные также рассказали, что еще до появления проблем с памятью у значительного числа больных начинаются перепады настроения и потеря мотивации. Оказалось, что это связано с прилежащим ядром. Исследователи обнаружили синаптические проницаемые кальциевые рецепторы (CP-AMPAR) в прилежащем ядре в модели болезни Альцгеймера (мыши). Рецептор, который обычно отсутствует в этой части мозга, позволяет кальцию проникать в нейроны. Это приводит к нарушению синаптической структуры и дальнейшим проблемам с мотивацией, в том числе к апатии.