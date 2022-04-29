Добавки с кальцием могут привести к преждевременной смерти

Результаты нового исследования усилили накопленные доказательства того, что добавки с кальцием могут повышать риск смерти у пожилых людей. Преимущественно женщин.

Таблетки с кальцием принимают преимущественно пожилые женщины в попытке предотвратить повреждение тазобедренного сустава, однако появляется все больше доказательств того, что пользы от приема добавок по этой причине практически нет.

Новое исследование, опубликованное в журнале Heart, подтвердило, что риск смертности значительно выше у людей, принимающих кальциевые добавки.

В исследовании, включавшем 2657 пациентов, 39 процентов участников получали добавки кальция с витамином D или без него. Результаты исследования показали, что половине этих пациентов пришлось заменить аортальный клапан - это серьезная операция, которая подходит немногим.

Полученные результаты дополняют накопленные данные о том, что прием таблеток с кальцием может повышать риск заболеваний и смерти у пожилых пациентов.