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2 часа назад

Доктор Мясников раскрыл неожиданные причины насморка

Lenta.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» раскрыл неожиданные причины насморка. Доктор предупредил, что недуг может свидетельствовать о проблемах с желудком и щитовидной железой. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Доктор Мясников раскрыл неожиданные причины насморка
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалиста, зачастую насморк может быть признаком проблем с желудком.

«Рефлюкс — заброс кислого содержимого желудка в пищевод и выше — частая причина насморка»,

— отметил Мясников. Кислое содержимое проходит через кашлевые рецепторы до носа, что приводит к осиплости голоса и насморку, добавил он.

Кроме того, насморк может сигнализировать о проблемах с щитовидной железой.

«Есть некоторые хронические заболевания, где насморк может быть симптомом проблем с щитовидной, некоторых системных заболеваний, та же волчанка, но это все равно не будет первым симптомом»,

— пояснил медик.

Болезни и лекарства,Александр Мясников,
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