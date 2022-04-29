Доктор Мясников раскрыл неожиданные причины насморка

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» раскрыл неожиданные причины насморка. Доктор предупредил, что недуг может свидетельствовать о проблемах с желудком и щитовидной железой. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

По словам специалиста, зачастую насморк может быть признаком проблем с желудком.

«Рефлюкс — заброс кислого содержимого желудка в пищевод и выше — частая причина насморка»,

— отметил Мясников. Кислое содержимое проходит через кашлевые рецепторы до носа, что приводит к осиплости голоса и насморку, добавил он.

Кроме того, насморк может сигнализировать о проблемах с щитовидной железой.

«Есть некоторые хронические заболевания, где насморк может быть симптомом проблем с щитовидной, некоторых системных заболеваний, та же волчанка, но это все равно не будет первым симптомом»,