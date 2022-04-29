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7 минут назад

Назван самый опасный алкогольный коктейль для сердца

Ferra.ru

Алкоголь не считается полезным напитком. Напротив, согласно исследованиям, он ухудшает здоровье. Однако есть коктейль, которые и вовсе можно назвать бомбой для сердца.

Назван самый опасный алкогольный коктейль для сердца
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Как рассказала диетолог Сидни Грин (Sydney Greene) изданию Eat This, Not That, эспрессо мартини можно назвать самым опасным коктейлем для сердца. Этот напиток на основе водки, кофейного ликёра, кофе эспрессо и сахарного сиропа. По словам эксперта, смесь алкоголя, депрессанта, и кофеина, стимулятора, может оказать «разрушительное воздействие на сердце и все системы органов».

Кофеин ускоряет сердечный ритм, повышает кровяное давление и активизирует центральную нервную систему. При этом он маскирует действие алкоголя. А это может привести к тому, вы выпьете больше, чем обычно можете выдержать. Грин вообще предложила отказаться от смешанных напитков.

Болезни и лекарства,
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