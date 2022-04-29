Назван самый опасный алкогольный коктейль для сердца

Алкоголь не считается полезным напитком. Напротив, согласно исследованиям, он ухудшает здоровье. Однако есть коктейль, которые и вовсе можно назвать бомбой для сердца.

Как рассказала диетолог Сидни Грин (Sydney Greene) изданию Eat This, Not That, эспрессо мартини можно назвать самым опасным коктейлем для сердца. Этот напиток на основе водки, кофейного ликёра, кофе эспрессо и сахарного сиропа. По словам эксперта, смесь алкоголя, депрессанта, и кофеина, стимулятора, может оказать «разрушительное воздействие на сердце и все системы органов».