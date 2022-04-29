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27 минут назад

Врач рекомендовал больным артритом отказаться от лекарств и назвал альтернативу

Lenta.ru

Доктор Поль Крисп, руководитель Национального института здравоохранения и передового опыта в области здравоохранения и медицинской помощи в Ницце, рекомендовал людям с артритом больше заниматься физкультурой, чтобы в долгосрочной перспективе улучшить качество жизни и отказаться от обезболивающих лекарств. Его слова передает онлайн-издание The Guardian.

Врач рекомендовал больным артритом отказаться от лекарств и назвал альтернативу
Фото: Фото: Caley Vanular / UnsplashФото: Caley Vanular / Unsplash

Специалист сказал, что регулярный спорт, как альтернатива, поможет избавиться от лишнего веса, и это позволит снизить нагрузку на суставы — пользу принесет даже похудение на пять процентов от общей массы тела. По словам Криспа, программы легких силовых упражнений вкупе с аэробными нагрузками, например, ходьбой, поначалу могут усилить боль, но затем она утихнет. «Существуют доказательства, что укрепление мышц и аэробные упражнения существенно улучшают качество жизни больных артритом. А специальная суставная гимнастика помогает избавиться от длительной утренней скованности», — назвал способ облегчить симптомы недуга он.

Врач также привел рекомендации по приему лекарств: он заявил, что от нестероидных противовоспалительных препаратов для лечения артрита отказываться нельзя, но на начальных стадиях заболевания надо пить меньше обезболивающих препаратов для снятия болевого синдрома в суставах. Крисп объяснил, что вред от приема парацетамола, глюкозамина и особенно сильных опиоидов при артрите превысит потенциальную пользу.

Ранее известные врачи перечислили основные признаки повышенного сахара в крови. Наиболее очевидными из них являются повышенная жажда и неконтролируемое чувство голода, а также сладко пахнущая моча.

Болезни и лекарства,
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