Грозит ли России холера

Дополнительной профилактикой холеры предписал заняться Роспотребнадзор — соответствующее постановление подписала глава службы Анна Попова, сообщили 28 апреля на сайте ведомства. Цель документа — предотвратить завоз и возможное распространение заболевания на территории России. Грозит ли нам вспышка холеры и чем опасна эта инфекция, разбиралась «Парламентская газета».

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Оценить и усилить

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В Роспотребнадзоре хотят усилить профилактику холеры сразу по нескольким направлениям. Так, ужесточат лабораторный контроль сточных вод, а также отработают алгоритм межведомственного взаимодействия на случай вспышки заболевания. Кроме того, обеспечат запасы диагностических сред и наборов реагентов.

Территориальным управлениям Роспотребнадзора предписали до 1 июня оценить готовность больниц и лабораторий, организовать всестороннюю подготовку медиков и подумать над актуализацией комплексных планов санитарной охраны территории.

Главы регионов и муниципальная власть должны будут оценить готовность медучреждений к проведению профилактических мероприятий, а исполнительная власть на местах — обеспечить госпитальную и лабораторную базы, рассчитать потребность в антибактериальных препаратах и средствах регидратации.

Вызывает обезвоживание

Холера — это острое инфекционное заболевание, которое встречается только у людей, рассказала «Парламентской газете» врач-инфекционист, заместитель главврача по медицинской части Химкинской областной больницы Елена Долгих. Заболевание поражает тонкий кишечник, нарушается водно-солевой обмен, возникает сильное обезвоживание организма.

Возбудитель инфекции — холерный вибрион. Он, проникнув в просвет тонкой кишки, интенсивно размножается и выделяет токсины. С момента заражения до первых симптомов болезни может пройти от нескольких часов до пяти дней. Состояние инфицированного быстро и резко ухудшается. При отсутствии лечения современными средствами 50 процентов больных погибают в течение первых суток.

Возбудители холеры очень хорошо сохраняются в воде, отметила Долгих. А значит, заражение может произойти при употреблении не прошедших тепловую обработку морепродуктов. Подхватить заразу можно и контактным путем, в том числе через предметы быта. Профилактика холеры — это соблюдение правил гигиены и безопасного приготовления и хранения пищи.

Эпидемии не будет

В XIX веке холера была самым смертоносным заболеванием. В России ее эпидемия была в 1830 и 1831 годах. В Российскую империю инфекция проникла в период второй пандемии холеры, которая началась в долине Ганга в 1829 году. Официально в России тогда заболели около полумиллиона человек, 200 тысяч умерли.

Холера — это одна из особо опасных инфекций, ею вплотную занимается система противочумных учреждений, подведомственная Роспотребнадзору, объяснил «Парламентской газете» заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого медицинского университета имени Сеченова, академик Николай Брико.

По мнению ученого, нашей стране вспышка этого заболевания не грозит: «В России налажен должный санитарно-эпидемиологический контроль за водоснабжением, канализацией, очисткой населенных мест. А у холеры, как и у брюшного тифа, основной механизм передачи — фекально-оральный, а путь передачи — водный».

Однако завоз инфекции из других стран возможен, продолжил академик. Холера сегодня довольно широко распространена в развивающихся странах — в Африке и Юго-Восточной Азии, что связано прежде всего с дефектами водоснабжения и санитарно-гигиеническими условиями жизни населения. Но россиянам, выезжающим в эндемичные регионы, обязательно рекомендована вакцинация. Именно обеспечение безопасной в хозяйственно-питьевом отношении водой и создание соответствующих санитарно-гигиенических условий, а также вакцинация играют важную роль в поддержании эпидемического благополучия.

«В России уже на протяжении многих-многих лет случаев холеры нет», — подчеркнул эксперт.

По мнению Брико, маловероятен и завоз вибриона с Украины: это страна неэндемична по холере. Там есть вопросы, связанные с вакцинацией целого спектра других болезней, и некая опасность их распространения есть. Но сейчас в России делают все, чтобы исключить такие риски. Всех приезжающих с Украины — и взрослых, и детей — вакцинируют в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. Но в отношении холеры завозные случаи с Украины маловероятны, повторил ученый.