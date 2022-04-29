Микроинсульт: как опознать и как предотвратить

Недавно модель Хейли Бибер призналась, что в начале марта перенесла микроинсульт. Девушка рассказала, что врачи диагностировали у нее транзиторную ишемическую атаку. По мнению медиков, микроинсульт мог быть спровоцирован приемом контрацептивов, которые модель принимала без консультации со специалистами. Ситуация потребовала операции на сердце. «Рамблер» связался с врачом и узнал, чем опасен микроинсульт и кто находится в зоне риска.

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Что такое микроинсульт

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Микроинсульт — это состояние, возникающее при нарушении проходимости крови через сосуд в головном мозге, затрудняющее поступление кислорода к клеткам органа. Серов Артём Андреевич Невролог Клинического госпиталя на Яузе группы компаний «Медскан»

Причины

Причиной микроинсульта является спазм сосудов головного мозга или образование тромбов, что приводит к временной и неполной закупорке сосудов.

Причин, приводящих к микроинсульту, множество. Наиболее значимая — жаркая погода. В жару происходит обезвоживание, кровь сгущается и вероятность образования тромбов увеличивается. Наиболее опасно длительное пребывание в согнутом положении с опущенной головой.

Спровоцировать нарушение кровообращения могут злоупотребление спиртными напитками, курение, стрессы, физическое или психологическое переутомление.

В зоне риска находятся люди с сахарным диабетом, гипертонией и стенокардией, люди с извитыми сонными артериями и атеросклерозом сосудов головного мозга.

Симптомы

Главная особенность микроинсульта — краткосрочность патологических симптомов. Они могут разрешиться самостоятельно в течение нескольких минут или нескольких часов после возникновения.

В первую очередь необходимо обратить внимание на нарушение речи: человек не может говорить совсем или выражается невнятно. Из-за нарушения мимики улыбка становится несимметричной.

Внезапная потеря чувствительности, онемение какой-либо части тела;

Потеря координации, неустойчивая походка;

Затруднения речи или невозможность понимать речь другого человека;

Потеря памяти;

Повышенная чувствительность к яркому свету и громким звукам;

Беспричинная сильная головная боль и головокружение.

Появление любых симптомов микроинсульта — повод для вызова бригады скорой помощи или обращение к неврологу в первые 3-5 часов после появления симптомов.

Диагностировать микроинсульт помогают анализы крови и инструментальные исследования: допплерография сосудов головного мозга и шеи, компьютерная или магнитно-резонансная томография.