Экзема вокруг глаз: у кого появляется и как лечить

Экзема — общее название для ряда кожных заболеваний. Чаще всего она поражает кожу рук, ног и туловища, реже — лица и шеи. В каких случаях появляется экзема на веках и вокруг глаз, как ее лечить и заразно ли это? «Рамблер» поговорил с врачом-офтальмологом Михаилом Кацем.

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Что такое экзема

Это хроническое заболевание, чаще всего проявляющееся в детстве у людей с генетической предрасположенностью.

Кац Михаил Валерьевич Врач-офтальмолог

С чем связана экзема

Экзема связана с реакцией гиперчувствительности 4-го типа, повышенной активностью иммуноглобулинов класса Е, повышенным выделением гистамина базофилами, тучными клетками и нарушенным клеточным иммунитетом.

Симптомы экземы

Кожные проявления зависят от возраста: у младенцев — эритематозная сыпь, у детей — экзематозный дерматит, у взрослых области с чешуйками и утолщенной кожей со складками.

Экзема на руках. Источник: commons.wikimedia.org

Основные симптомы — зуд и покраснение в районе глаз, а также в других частях тела.

Важно узнать, есть ли у пациента такие заболевания, как бронхиальная астма, аллергический ринит, полипы и другие атопические заболевания.

Экзема вокруг глаз. Источнк: commons.wikimedia.org

Заразна ли экзема

Экзема не заразна и приносит беспокойства только больному.

Как лечить

Сократить контакт с аллергенами. Для гидратации кожи применять увлажняющие лосьоны. В острой фазе местно показаны стероиды в виде мази или крема (клобетазона бутират 0. 05%).

Как альтернативу можно место применять мазь с такролимусом 0. 03% или 0. 1% (меньше побочных эффектов). Также для уменьшения зуда рекомендованы антигистаминные препараты (перорально).