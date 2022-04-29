Доктор Мясников заявил об опасности употребления БАДов и трав

Скрытые причины возникновения неинфекционных гепатитов назвал в своем Telegram-канале известный российский врач и телеведущий Александр Мясников. Некоторые из них, по его словам, могут быть спровоцированы БАДами и травами.

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Среди неинфекционных гепатитов доктор выдел аутоиммунные, алкогольные и токсические, которые человек приобретает в результате необдуманного приема «Парацетамола», БАДов и трав. Неправильное питание и обжорство могут вызывать неалкогольный стеатогепатоз, а накопление железа в печени — гемохроматоз.

Он также напомнил о серьезности вирусных гепатитов С и В, от которых в год умирает 2,5 миллиона человек по всему миру. «При этом хронические гепатиты воистину "немые убийцы": до последних стадий они текут бессимптомно», — заявил он.

Мясников рекомендует россиянам проверяться на инфекционные гепатиты, не употреблять лекарства и БАДы без рекомендации врача, не злоупотреблять алкоголем и не переедать.