Три вопроса доктору: о закупорке вен, гастроскопии детям и вреде вождения для спины

Читатели "Рамблера" задают интересующие их вопросы о здоровье, а наши-эксперты, квалифицированные врачи, на них отвечают. В сегодняшнем материале три вопроса о метеозависимости, экстрасистолах и онемении рук.
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, что мы имеем виду под понятием «закупорка». Так в народе называют тромбоз. Тромбоз вен бывает в разных локализациях (верхние или нижние конечности, вены малого таза, воротной вены и т.д.), но мы обратим внимание на наиболее частую и опасную локализацию - это тромбоз вен нижних конечностей.
Вены нижних конечностей делятся на глубокие, поверхностные и коммуникантные (связывающие глубокие и поверхностные). Тромбозы, которые случаются в бассейне глубоких вен, сопряжены с большими рисками смертельных исходов и инвалидизации. Каждый третий тромбоз глубоких вен, может приводить к грозному осложнению- тромбоэмболии легочных артерий, которая в свою очередь, в 30% может быть фатальной. Тромбоз глубоких вен (ТГВ) в случае несвоевременного или неполного лечения может привести посттромботической болезни, которая в результате прогрессирования хронической венозной недостаточности проявится длительно незаживающими трофическим язвами.
Кургинян Хачатур МихайловичГлавный врач сети клиник лазерной хирургии «Варикоза нет», член исполнительного Совета Ассоциации Флебологов России (АФР)
На сегодняшний день развитие эндоскопического оборудования настолько высоко, что никаких возрастных ограничений на это обследование нет. Если раньше гастроскопию детям делали начиная с 5 лет, то сейчас новорожденным ее делают с первых дней жизни. Обследование проводится так же, как и для взрослых, единственное отличие - используется детское оборудование: детский эндоскоп и колоноскоп. Они имеют более тонкий размер и более высокую эластичность самой трубки, это абсолютно безболезненная процедура. Единственное, что и у детей, и у взрослых с повышенным рвотным рефлексом это доставляет определенные проблемы. Сама процедура длится 1-3 минуты, поэтому в принципе лучше потерпеть. Если есть определение показания, обследование могут делать под седацией. Надо понимать, что это определенный риск, и если есть возможность, лучше обходиться без этого. Но как для взрослых, так и для детей с первого года жизни никаких возрастных ограничений по этой процедуре нет.
Когда мы регулярно или длительно сидим за рулем, более того, в неправильной позе, наш позвоночник подвергается серьезным испытаниям. Прибавим к этому резкие торможения, вибрации и тряску в автомобиле. В результате – появляется предрасположенность к развитию серьезных патологий. Среди них, например, остеохондроз, межпозвоночные грыжи, радикулит, спондилоартроз.
Помимо позвоночника страдают и другие системы организма – от зрительной до мочеполовой. Неправильная и неестественная поза в автомобиле может привести к дискоординированной работе мышц, развитию геморроя, синдрому хронической усталости и ряду других нарушений организма. Кстати, согласно исследованиям, существует четкая закономерность – чем больше длительность нахождения за рулем, тем выше и риск развития различных патологий.
По словам медика, современные авто имеют эргономичные конструкции с возможностью отрегулировать сиденья по различным плоскостям. Перед поездкой нужно обязательно отрегулировать сиденье «под себя» и застегнуть ремни безопасности.
Необходимо обеспечить себе максимально физиологичную посадку, исключающую дополнительные нагрузки на тело. Позвоночник должен плотно контактировать с сиденьем, а руки и плечевой пояс должны – максимально расслаблены. Специалисты также советуют время от времени устраивать выходной от автомобиля и чаще ходить пешком. Если вы совершаете длительную поездку, важно регулярно делать перерывы. Используйте каждую удобную возможность, чтобы размять шею, спину, плечевой пояс, бедра.
Даже если вы просто долго стоите на светофоре, возьмите за правило сделать несколько легких упражнений – прогнуться в пояснице, покрутить головой, подвигать ногами и руками.
Если у вас наблюдаются тревожные симптомы, например, головокружения, головные боли, онемение конечностей, скованность и тяжесть в пояснице, врач призвал незамедлительно обратиться к врачу. Он подберет курс лечения, который позволит предотвратить развитие патологий – могут помочь физиопроцедуры, лечебная физкультура, курсы мануальной терапии или другие методы.