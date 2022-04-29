Три вопроса доктору: о закупорке вен, гастроскопии детям и вреде вождения для спины

На сегодняшний день развитие эндоскопического оборудования настолько высоко, что никаких возрастных ограничений на это обследование нет. Если раньше гастроскопию детям делали начиная с 5 лет, то сейчас новорожденным ее делают с первых дней жизни. Обследование проводится так же, как и для взрослых, единственное отличие - используется детское оборудование: детский эндоскоп и колоноскоп. Они имеют более тонкий размер и более высокую эластичность самой трубки, это абсолютно безболезненная процедура. Единственное, что и у детей, и у взрослых с повышенным рвотным рефлексом это доставляет определенные проблемы. Сама процедура длится 1-3 минуты, поэтому в принципе лучше потерпеть. Если есть определение показания, обследование могут делать под седацией. Надо понимать, что это определенный риск, и если есть возможность, лучше обходиться без этого. Но как для взрослых, так и для детей с первого года жизни никаких возрастных ограничений по этой процедуре нет.

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"