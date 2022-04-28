Почему могут заболеть все зубы одновременно

Начнем с того, что одной из причин может быть воспаление тройничного нерва. В таком случае пациент нередко обращается сначала к стоматологу, а затем к неврологу, потому что крайне сложно определить первопричину острой боли. Однако если первый специалист обнаруживает кариозные зубы, то чаще всего устранение дискомфортных ощущений происходит после лечения данных объектов. В случае же, если боль продолжается, в дело вступает невролог, который проводит лечение конкретно троичного нерва.



Вторым поводом для возникновения столь острой боли может быть недавнее удаление зуба. В связи с тем, что иннервация верхней и нижней челюсти происходит одной веточкой тройничного нерва, может возникать ощущение что болит все и даже отдает в висок. Как устранить? Обратиться с данными жалобами к специалисту, который поможет с устранением источника боли и расскажет как избежать дискомфортные ощущения в дальнейшем.

Егана Маруфиди Практикующий стоматолог-пародонтолог, ген. директор клиники «Столица»