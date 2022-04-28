Почему могут заболеть все зубы одновременно

Бывают случаи, когда болит не один зуб, а буквально все. Практикующий стоматолог-пародонтолог, генеральный директор клиники "Столица Егана Маруфиди в беседе с "Рамблером" рассказала, почему это происходит и к какому специалисту стоит обратиться при появлении данного симптома.
По словам эксперта, очень часто пациенты обращаются с жалобой не на конкретный зуб, а на боль во всей челюсти, либо на одной стороне, потому что не могут точно указать, какой зуб дает такой болевой эффект.
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Начнем с того, что одной из причин может быть воспаление тройничного нерва. В таком случае пациент нередко обращается сначала к стоматологу, а затем к неврологу, потому что крайне сложно определить первопричину острой боли. Однако если первый специалист обнаруживает кариозные зубы, то чаще всего устранение дискомфортных ощущений происходит после лечения данных объектов. В случае же, если боль продолжается, в дело вступает невролог, который проводит лечение конкретно троичного нерва.
Вторым поводом для возникновения столь острой боли может быть недавнее удаление зуба. В связи с тем, что иннервация верхней и нижней челюсти происходит одной веточкой тройничного нерва, может возникать ощущение что болит все и даже отдает в висок. Как устранить? Обратиться с данными жалобами к специалисту, который поможет с устранением источника боли и расскажет как избежать дискомфортные ощущения в дальнейшем.
Егана МаруфидиПрактикующий стоматолог-пародонтолог, ген. директор клиники «Столица»
Также зубы могут болеть при оголении корней. Данный симптом можно выявить при употреблении холодного или горячего, а также от сладкого. В данном случае лечение может сводиться к пластике десны или, возможно, необходимо будет провести ортодонтическое лечение. Эксперт отмечает, что какая именно из процедур поможет справиться с болью, станет ясно при обнаружении первоисточника оголения корней. К слову, им может быть и пародонтология.
Однако самой распространенной и частой причиной обычно является повреждение нерва, так называемый пульпит, который даже доктор может обнаружить не сразу. К примеру, если у пациента есть глубокие кариозные области и на нижней, и на верхней челюсти, то довольно сложно понять, в какой части повреждение сильнее и какой именно зуб является источником боли. Скорее всего, один из нервов настолько сильно поврежден, что происходит иннервация троичного нерва и боль распространяется на всю челюсть.
Егана МаруфидиПрактикующий стоматолог-пародонтолог, ген. директор клиники «Столица»
Егана Маруфили также рассказала, что ощущение боли в зубах может вызывать и воспаление ушной раковины. В таком случае пациенты чаще всего обращаются сразу к двум специалистам: отоларингологу и стоматологу. И, как правило, при грамотном и поступательном лечении отита болевые симптомы постепенно уходят.
Вместе с тем, еще одним из таких же симптомов, находящихся на стыке между отоларингологом и стоматологом, является гайморит, воспаление гайморовой пазухи. Он тоже может вызывать достаточно сильные и длительные болевые симптомы в области нескольких зубов одномоментно. В данном случае пациент тоже не сразу понимает, к какому специалисту ему лучше обратиться. Как правило, подобный вопрос решается после проведения компьютерной томографии, после которой становится ясно, что именно является первоисточником, тем более если в полости рта нет разрушенных зубов или, наоборот, если столь неприятные ощущения вызывает недавно вылеченный зуб.
Егана МаруфидиПрактикующий стоматолог-пародонтолог, ген. директор клиники «Столица»
Стоматолог добавила, что подобная боль может сигнализировать и о более серьезных заболеваниях. Речь идет об опухоли, новообразовании, которое разрастается и начинает давить на сосудисто-нервные пучки.
В таком случае болевые ощущения могут возникнуть даже при отсутствии кариозных областей. Помимо неприятных ощущения и покалывания, со временем может произойти онемение, особенно если это злокачественная опухоль или частичный паралич мышц.
Егана МаруфидиПрактикующий стоматолог-пародонтолог, ген. директор клиники «Столица»
При возникновении таких болезненных ощущений, эксперт рекомендует незамедлительно обратиться к профильному специалисту, который поможет не только избавиться от боли, но и не допустить развития более серьезных заболеваний.