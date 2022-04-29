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52 минуты назад

Невролог перечислила семь сопровождающихся слабостью в ногах опасных болезней

Lenta.ruиещё 1

Врач-невролог, алголог Ольга Ларионова в беседе с изданием «Доктор Питер» перечислила семь сопровождающихся слабостью в ногах опасных болезней. В этих случаях, говорит Ларионова, слабость не связана с переутомлением или стрессом.

Невролог перечислила семь сопровождающихся слабостью в ногах опасных болезней
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, указала она, слабость указывать на инсульт в области головного мозга, тогда она проявляется с одной стороны и может сопровождаться онемением одной половины тела, нарушением речи или непониманием речи других, асимметрией лица, головокружением, нарушением равновесия, резкой головной болью, потерей сознания. Это может быть и спинальный инсульт — это острое нарушение спинномозгового кровообращения, уточняет Ларионова. Тогда слабость сопровождается преходящим нарушением чувствительности и функций тазовых органов, а также болью в позвоночнике, говорит врач.

Кроме того, добавляет Ларионова, слабость может свидетельствовать об объемных опухолях головного и спинного мозга, рассеянном склерозе, мигрени, мигренозном инфаркте мозга. Свойственна слабость в ногах и боковому амиотрофическому склерозу (БАС) — необратимому поражению двигательных нейронов, говорит врач.

«Если появляется слабость в ногах, нужно обратиться за медицинской помощью. Понять, какая болезнь вызвала слабость, можно только после тщательной диагностики, обследования», — призывает специалист.

Болезни и лекарства,Ольга Ларионова,
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