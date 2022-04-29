Названы основные признаки повышенного уровня сахара в крови

Известные врачи в статье для издания ETNT назвали основные признаки повышенного уровня сахара в крови. По их словам, сильная жажда и хроническая усталость, в числе прочего, могут быть признаком гипергликемии.

Основным признаком повышения уровня сахара в крови врачи назвали сильную жажду и неконтролируемое чувство голода.

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«Вне зависимости от того, сколько воды вы выпиваете, ваши ткани и мышцы могут быть обезвоженными. Всему виной слишком большое содержание глюкозы в крови. Организму приходится вытягивать всю жидкость из клеток, чтобы разбавить кровь. И чем активнее идет этот процесс, тем больше вы хотите пить. Кроме того, вы постоянно ощущаете чувство голода и чаще обычного посещаете туалет», — объясняют врачи Эми Хесс-Фишл и Лиза М. Леонтис.

По словам экспертов, сладко пахнущая моча — второй признак повышенного уровня сахара в крови, так как если глюкозы слишком много, сахар начинает выходить через почки и попадает в мочу.

Расфокусировка зрения может быть третьим признаком гипергликемии.

«Каждый четвертый человек в возрасте от 20 до 60 лет может иметь диабет второго типа, но даже не догадываться об этом. Такие пациенты чаще остальных подвержены риску развития диабетических заболеваний глаз, таких как диабетическая ретинопатия и диабетический макулярный отек», — уточняет профессор, офтальмолог Ю-Гуан Хе.

Хроническая усталость, как ни странно, добавляют эксперты, тоже может быть одним из признаков повышенного уровня сахара в крови. По словам медиков, при большом количестве глюкозы кровь не может активно циркулировать, и клетки недополучают кислород и питательные вещества — это влияет на уровень энергии.

Еще одним неочевидным признаком гипергликемии врачи называют потерю веса.

«Обычно, когда мы ставим кому-то такой диагноз, мы предполагаем, что у него уже был диабет около пяти лет», — уточняет эндокринолог Кевин Панталоне и добавляет, что зачастую люди игнорируют первые симптомы, обратившись к врачу лишь тогда, когда начинают резко терять в весе или бегать всю ночь в туалет.