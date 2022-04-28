Почему зрачок одного глаза становится больше другого

Представьте ситуацию: вы почувствовали, что зрение резко ухудшилось. Очертания предметов кажутся расплывчатыми, а попытки сфокусировать взгляд на чем-либо оборачиваются ощущением сильного напряжения глаз. Подойдя к зеркалу вы отмечаете, что зрачок одного глаза сильно расширен. Что делать в этой ситуации? “Рамблеру” ответил врач-офтальмолог Михаил Кац.
У возникновения анизокории (именно так называется это состояние, когда один зрачок расширен) есть несколько причин. Офтальмолог рекомендовал в первую очередь определить, при каком освещении зрачки меняют свой размер и реагируют ли на дополнительные источники света.
В первую очередь следует обратиться к офтальмологу, отметил эксперт. Дифференциальная диагностика на приеме должна включать:
Если офтальмологические патологии исключены, то пациенту рекомендуется посетить невролога.
Мы также задали Михаилу вопрос, какие симптомы сигнализируют об экстренной ситуации?