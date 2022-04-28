Почему зрачок одного глаза становится больше другого

Представьте ситуацию: вы почувствовали, что зрение резко ухудшилось. Очертания предметов кажутся расплывчатыми, а попытки сфокусировать взгляд на чем-либо оборачиваются ощущением сильного напряжения глаз. Подойдя к зеркалу вы отмечаете, что зрачок одного глаза сильно расширен. Что делать в этой ситуации? “Рамблеру” ответил врач-офтальмолог Михаил Кац.

Фото: Tair1978/wikimedia.org Tair1978/wikimedia.org

У возникновения анизокории (именно так называется это состояние, когда один зрачок расширен) есть несколько причин. Офтальмолог рекомендовал в первую очередь определить, при каком освещении зрачки меняют свой размер и реагируют ли на дополнительные источники света.

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Если при свете зрачок плохо сужается, то следует обратиться к офтальмологу и закапать капли, сужающие зрачок. Возможные причины: повреждение радужки или глазодвигательного нерва. Если зрачок плохо расширяется в темноте, то закапывают капли, расширяющие зрачок. Если зрачок не расширяется, то в первую очередь подозревают синдром Горнера (самая частая офтальмологическая патология – передний увеит). Кац Михаил Валерьевич Врач-офтальмолог

В первую очередь следует обратиться к офтальмологу, отметил эксперт. Дифференциальная диагностика на приеме должна включать:

исследование остроты зрения;

измерение внутриглазного давления;

изучение реакции слезотечения и зрачка (на свет);

оценку глубины передней камеры глазного яблока, состояния роговицы, радужки и зрачка.

Если офтальмологические патологии исключены, то пациенту рекомендуется посетить невролога.

Мы также задали Михаилу вопрос, какие симптомы сигнализируют об экстренной ситуации?

Если вы заметили у себя анизокорию (разные по размеру зрачки), то в большинстве случае требуется немедленно посетить офтальмолога или невролога, особенно если это сопровождается головной болью, нарушением походки или когнитивными нарушениями. Кац Михаил Валерьевич Врач-офтальмолог