Раскрыты семь характерных признаков болезни Паркинсона

Апрель считается месяцем осведомленности о болезни Паркинсона. Поэтому представители клиники Майо рассказали о ее симптомах подробнее.

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Более 10 миллионов человек в мире и примерно 1 миллион — в США имеют диагноз «болезнь Паркинсона». Она представляет собой расстройство нервной системы, при котором нарушается двигательная активность. Самые ранние признаки этого заболевания могут остаться незамеченными. При этом оно может начаться на одной стороне тела и перейти постепенно на другую.

Вот на что нужно обратить внимание, если вы подозреваете у себя или близкого болезнь Паркинсона.

Тремор. Например, могут дрожать даже в состоянии покоя. Начинается дрожь или тремор обычно с пальцев, кистей или конечностей. Замедленные движения. Вам может быть тяжело вставать со стула или вы можете заметить, что стали ходить медленнее. При ходьбе ноги также могут волочиться.

Скованность мышц. Этот признак может появиться в любой части тела.

Нарушение осанки и равновесия. Вы можете начать сутулиться или время от времени терять равновесие. Потеря способности совершать движения «на автомате». Вам может стать трудно улыбаться, размахивать при ходьбе руками или моргать.

Изменение речи. При болезни Паркинсона человек может начать говорить слишком быстро или тихо, невнятно, долго думать перед этим. Речь также может стать более монотонной, чем обычно.

Изменения в письме. Люди с болезнью Паркинсона могут с трудом писать, их почерк при этом выглядит мелким.

Болезнь Паркинсона считается неизлечимой. Однако проявление всех симптомов можно уменьшить при помощи лекарств.