Врач назвал снижающий риск возникновения рака продукт

Врач-иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвал продукт, снижающий риск возникновения рака. Доктор заявил, что таким свойством обладает гранат. Выпуск доступен на сайте телеканала.

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По словам специалиста, гранат содержит флавоноиды — вещества, которые помогают организму бороться с раковыми клетками.

«Употребление фруктов, богатых флавоноидами, полезно. А гранат — чемпион среди таких фруктов», — заявил Продеус.

Ведущий отметил, что в 100 граммах граната содержится 70 процентов суточной дозы флавоноидов.

«Примерно 150 граммов граната дают вам суточную норму флавоноидов, улучшают вашу защиту и снижают риски рака», — добавил он.