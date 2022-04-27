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1 час назад

Названы пять способов справиться с симптомами аллергии на пыльцу

Lenta.ru

Американские аллергологи порекомендовали страдающим от симптомов поллиноза — сезонной аллергии на пыльцу — пять способов справиться с неприятными проявлениями состояния: истечением слизи из носа, раздражением глаз, кашлем, чиханием. Эти советы приводит издание The Sun.

Названы пять способов справиться с симптомами аллергии на пыльцу
Фото: PixabayPixabay

Как напоминает президент Фонда астмы и аллергии США Кеннет Мендес, долго страдающие от непроходящей аллергии люди могут попробовать пройти иммунотерапию. Подобранная по рекомендации врача, она может снизить чувствительность к пыльце.Кроме того, врач назвал эффективным промывание носа с помощью небольшой кружки Эсмарха и солевого раствора, что поможет удалить слизь из носовых пазух.

Также эксперт посоветовал тщательно планировать свои выходы на улицу: стоит проверять уровень пыльцы в прогнозах погоды, стараться не покидать дом рано утром и надевать маску.

Аллерголог Сандра Хонг, в свою очередь, попросила аллергиков самостоятельно снижать вокруг себя уровень пыльцы: переодеваться после прихода с улицы, принимать душ, поставить дома кондиционер.

Наконец, Хонг рекомендует найти средство от аллергии, которое будет работать для конкретного человека. «Если пациент попробовал одно средство и оно не подходит, нужно не стесняться испытать и других типы лекарств, чтобы проверить их эффективность», — говорит она.

Ранее педиатр-иммунолог и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус развеял популярный миф об аллергии на животных. По словам специалиста, признаки аллергии на животных схожи с поллинозом — аллергической реакцией на пыльцу растений.

Болезни и лекарства,Первый канал,
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