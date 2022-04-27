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2 часа назад

Чтобы предотвратить гипертонию, нужно есть белок, утверждают учёные

Ferra.ru

Укрепить здоровье сердца и предотвратить развитие серьёзных заболеваний может и питание. Например, некоторые продукты, как выяснили эксперты, помогают бороться с повышенным давлением.

Ученые: чтобы предотвратить гипертонию, нужно есть белок
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Повышенное давление может спровоцировать сердечный приступ. Поэтому важно его уметь контролировать. Сделать это возможно при помощи правильного питания.

Данные одного исследования, опубликованные в научном журнале Hypertension, продемонстрировали, что белковая пища и белок в принципе помогают не допустить развития гипертонии (повышенного кровяного давления). Приняли участие в этом исследовании 12 200 взрослых китайцев, средний возраст которых составлял 41 год. Большинство испытуемых были женского пола. Специалисты изучали, как питание влияет на здоровье людей.

Каждому испытуемому за выбор белковых продуктов давали дополнительные баллы. За каждый источник белка давался 1 балл, максимум можно было набрать 8 баллов (всего было восемь продуктов: цельное зерно, рафинированное зерно, необработанное и обработанное красное мясо, рыба, яйца, птица, бобовые).

По итогам анализа выяснилось, что у людей, получивших за показатель разнообразия белка в рационе 4 и больше баллов, риск повышенного давления снижался на 66 процентов. Те же, кто ел мало белковой пищи, имели больше всего шансов приобрести гипертонию.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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