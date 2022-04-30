Как отличить простой синяк от тромба

Тромбоз - болезнь очень опасная, и одна из главных ее коварностей в том, что зачастую она протекает совершенно бессимптомно, а закончится может в один момент летальным исходом. Рамблер разбирался вместе с экспертом, как понять, имеете ли вы дело с обыкновенным синяком или за этим скрывается тромб.

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Для начала озвучим, какие факторы увеличивают риски образования тромбов в организме:

перенесенная коронавирусная инфекция

сахарный диабет

прием оральных контрацептивов

ожирение

генетика

проблемы с сосудами и сердцем.

Теперь о том, что касается отличий между гематомой (синяком) и образовавшимся тромбом.

Синяк — это гематома, то есть ограниченное скопление крови при закрытых и открытых повреждениях органов и тканей с разрывом сосудов.

А тромб - это сгусток крови в просвете кровеносного сосуда или в полости сердца, образующийся в результате активации системы свертывания крови и возникающий в ответ на повреждение сосуда.