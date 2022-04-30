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32 минуты назад

Как отличить простой синяк от тромба

Мира Маркина
Кучина Анна Юрьевнаэксперт

Тромбоз - болезнь очень опасная, и одна из главных ее коварностей в том, что зачастую она протекает совершенно бессимптомно, а закончится может в один момент летальным исходом. Рамблер разбирался вместе с экспертом, как понять, имеете ли вы дело с обыкновенным синяком или за этим скрывается тромб.

Как отличить простой синяк от тромба
Фото: pixabay.compixabay.com

Для начала озвучим, какие факторы увеличивают риски образования тромбов в организме:

  • перенесенная коронавирусная инфекция
  • сахарный диабет
  • прием оральных контрацептивов
  • ожирение
  • генетика
  • проблемы с сосудами и сердцем.

Теперь о том, что касается отличий между гематомой (синяком) и образовавшимся тромбом.

Синяк — это гематома, то есть ограниченное скопление крови при закрытых и открытых повреждениях органов и тканей с разрывом сосудов.

А тромб - это сгусток крови в просвете кровеносного сосуда или в полости сердца, образующийся в результате активации системы свертывания крови и возникающий в ответ на повреждение сосуда.

В чем же отличие? Отличие лишь в том, что при образовании тромба не происходит разрыва сосудистой стенки, кровь не выходит наружу, а при возникновении гематомы происходит полный разрыв сосудистой стенки, за счёт чего кровь выходит за пределы сосуда.
Кучина Анна Юрьевна
Кучина Анна ЮрьевнаВрач-кардиолог, терапевт, функциональный диагност
Болезни и лекарства,
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