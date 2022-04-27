Как избежать осложнений при диабете

— Одно из самых опасных осложнений диабета — диабетическая нефропатия, когда при высоких сахарах происходит поражение сосудов почек. В норме они работают как очистительная станция кровотока и выводят продукты обмена, токсины и все вредные вещества, сохраняя белки, витамины и друге вещества в организме. При повреждении сосудов в мочу проскакивают вещества, которые должны оставаться, в том числе белки, сахара и витамины,