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1 час назад

Россиян предупредили об опасности ощущения «как будто на лифте вниз опускают»

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Кардиолог, главный врач «КардиоКлиники», доктор медицинских наук Екатерина Борисова предупредила россиян об опасности кратких замираний сердца. О том, что значит ощущение «как будто на лифте вниз опускают», она рассказала в беседе с изданием «Доктор Питер».

«Как будто на лифте вниз опускают»: чем опасно это ощущение
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Борисовой, такие ощущения говорят о нарушениях ритма сердца, экстрасистолии, и этот симптом сложно спутать с каким-то другим. Замирание сердца может возникнуть из-за проблем с щитовидкой, рассказывает врач.

«Повышенная функция щитовидной железы (тиреотоксикоз или гипертиреоз) часто приводит к возникновению экстрасистол. Как правило, пациенту с такими жалобами рекомендуют сдать анализ на ТТГ (гормон щитовидной железы), а потом уже и пройти обследование, если цифры окажутся далекими от нормы»,

— объясняет она.

Экстрасистолы, согласно ее опыту, могут свидетельствовать и о таких серьезных сердечных заболеваниях, как ишемическая болезнь сердца, миокардит, кардиомиопатия. «Общая рекомендация — обратиться к врачу. Он назначит ЭКГ и ЭхоКГ — эта процедура позволяет оценить структуру сердца, все ли там в порядке, правильно ли клапаны работают, правильно ли сердце сокращается, нет ли каких-то других нарушений. Затем, как правило, эти процедуры дополняются суточным мониторированием ЭКГ», — уточнила Борисова.

Иногда, добавила врач, такое замирание может быть связано с временной нехваткой магния в организме — например, после отравления.

Ранее кардиолог, кандидат медицинских наук Асият Хачирова назвала признаки опасного учащения пульса — тахикардии. По словам врача, пульс здорового человека в состоянии покоя колеблется от 55 до 90 ударов в минуту, и иногда учащенное сердцебиение — это просто физиологическая реакция.

Болезни и лекарства,Екатерина Борисова,
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