Что известно о новом типе "детского" гепатита

Медики многих стран встревожены из-за появления неизвестного ранее вида гепатита, который поражает по большей части только детей в возрасте от двух до пяти лет. Специалисты ВОЗ заявляют, что в группе риска дети от одного месяца до 16 лет.
Ученые предполагают, что некоторые страны столкнулись с появлением нового вида гепатита. Страдают от него дети, болезнь проходит в тяжелой форме - практически во всех случаях необходима госпитализация. Болезнь поражает печень, в некоторых случаях пациентам требовалась срочная пересадка органа, были и летальные исходы.
Анализы говорят о том, что этот вирус не представляет собой ни один из уже известных типов гепатита - гепатитов A, B, C, D или E. В связи с этим становится ясно, что проведенная ранее вакцинация от этих заболеваний в данном случае с этим вирусом неактуальна.
К 21 апреля 2022 года были зарегистрированы уже 169 случаев заболевания. Оно пока встречается в таких странах, как Ирландия, Испания, Дания, Нидерланды, Франция, Румыния и США. Российские медики убеждены, что нашей стране не стоит опасаться, так как риски появления подобных вспышек у нас очень малы.
Предполагается, что заболевание могло возникнуть на фоне перенесенного аденовируса или особо агрессивной формы штамма Омикрон коронавирусной инфекции. Большая часть заболевших детей либо уже перенесли ковид, либо получили положительные тесты уже будучи госпитализированными с новым заболеванием.
Из симптомов нового вируса: некоторые пациенты жалуются на боль в животе, диарею, рвоту. Температура тела не повышается, в некоторых случаях присутствуют признаки желтухи.