Что известно о новом типе "детского" гепатита



Тот факт, что вирусы постоянно мутируют — это не новость. Вопрос в том, насколько он будет распространён. Если будет массовое распространение вируса, безусловно будет подобрана определённая терапия, потому что на сегодняшний момент мы видим, что даже в лечении хронического гепатита Б помимо интерфероновой терапии используют достаточно много разных интересных форм. Я думаю, что не проблема подобрать лечение и против этого типа вируса, просто на это нужно время, чтобы четко определить, с каким видом гепатита мы имеем дело, какая у него продолжительность инкубационного периода, какие органы - мишени помимо печени может поражать этот вирус, какой прогноз, как быстро развиваются цирротические изменения,- то есть на это уйдёт определенное время. Но только при одном условии — если он будет широко и масштабно распространяться.



Самое главное, что нужно понимать, что печень - это основной фильтр нашей крови, который задерживает все токсины и, безусловно, мы должны следить за его состоянием, потому что, если оно нарушено, если у человека есть в анамнезе жировой гепатоз, проблемы с повышением печеночной трансаминазы, употреблением алкоголя, токсическим поражением печени, лекарственным поражением печени — к сожалению, все это будет способствовать ухудшению ситуации. Основной совет, который можно дать — это беречь и диагностировать проблемы, связанные с печенью. Это очень важно.

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"