Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+9° в 
USD 72.71EUR 76.67
Войти в почту
1 час назад

Что известно о новом типе "детского" гепатита

Мира Маркина
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Медики многих стран встревожены из-за появления неизвестного ранее вида гепатита, который поражает по большей части только детей в возрасте от двух до пяти лет. Специалисты ВОЗ заявляют, что в группе риска дети от одного месяца до 16 лет.

Что известно о новом типе "детского" гепатита
Фото: pixabay.compixabay.com

Ученые предполагают, что некоторые страны столкнулись с появлением нового вида гепатита. Страдают от него дети, болезнь проходит в тяжелой форме - практически во всех случаях необходима госпитализация. Болезнь поражает печень, в некоторых случаях пациентам требовалась срочная пересадка органа, были и летальные исходы.

Видео дня

Анализы говорят о том, что этот вирус не представляет собой ни один из уже известных типов гепатита - гепатитов A, B, C, D или E. В связи с этим становится ясно, что проведенная ранее вакцинация от этих заболеваний в данном случае с этим вирусом неактуальна.

К 21 апреля 2022 года были зарегистрированы уже 169 случаев заболевания. Оно пока встречается в таких странах, как Ирландия, Испания, Дания, Нидерланды, Франция, Румыния и США. Российские медики убеждены, что нашей стране не стоит опасаться, так как риски появления подобных вспышек у нас очень малы.

Предполагается, что заболевание могло возникнуть на фоне перенесенного аденовируса или особо агрессивной формы штамма Омикрон коронавирусной инфекции. Большая часть заболевших детей либо уже перенесли ковид, либо получили положительные тесты уже будучи госпитализированными с новым заболеванием.

Из симптомов нового вируса: некоторые пациенты жалуются на боль в животе, диарею, рвоту. Температура тела не повышается, в некоторых случаях присутствуют признаки желтухи.


Тот факт, что вирусы постоянно мутируют — это не новость. Вопрос в том, насколько он будет распространён. Если будет массовое распространение вируса, безусловно будет подобрана определённая терапия, потому что на сегодняшний момент мы видим, что даже в лечении хронического гепатита Б помимо интерфероновой терапии используют достаточно много разных интересных форм. Я думаю, что не проблема подобрать лечение и против этого типа вируса, просто на это нужно время, чтобы четко определить, с каким видом гепатита мы имеем дело, какая у него продолжительность инкубационного периода, какие органы - мишени помимо печени может поражать этот вирус, какой прогноз, как быстро развиваются цирротические изменения,- то есть на это уйдёт определенное время. Но только при одном условии — если он будет широко и масштабно распространяться.

Самое главное, что нужно понимать, что печень - это основной фильтр нашей крови, который задерживает все токсины и, безусловно, мы должны следить за его состоянием, потому что, если оно нарушено, если у человека есть в анамнезе жировой гепатоз, проблемы с повышением печеночной трансаминазы, употреблением алкоголя, токсическим поражением печени, лекарственным поражением печени — к сожалению, все это будет способствовать ухудшению ситуации. Основной совет, который можно дать — это беречь и диагностировать проблемы, связанные с печенью. Это очень важно.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"
Болезни и лекарства,ВОЗ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители