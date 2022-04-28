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12 минут назад

Главврач московской скорой помощи рассказал о необычных обращениях

Вечерняя Москваиещё 2

Звонки о том, как вызвать полицию, иногда поступают на пульт скорой медицинской помощи Москвы, также звонят граждане из других регионов и даже стран за медконсультацией. Об этом рассказал главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Николай Плавунов.

Главврач московской скорой помощи рассказал о необычных обращениях
Фото: PixabayPixabay

— К каждому обращению мы относимся ответственно. Бывает, что многие люди звонят к нам с целью консультации, зная, что у нас есть специалисты, и стараются провести неконструктивный диалог с точки зрения необходимости оказания скорой медицинской помощи. Таких людей тоже можно понять, у нас к этому сотрудники адаптированы, дают все необходимые советы максимально в короткое время в сжатой форме, чтобы не занимать время непрофильными медицинскими интервью, — сообщил он.

Медик также рассказал, что люди при звонке в скорую могут спросить, как позвонить в полицию. Он отметил, что почти каждый день звонят дежурному администратору, чтобы узнать, как вызвать скорую помощь, передает РИА Новости.

Операторы службы «112» рассказали о работе в оказании круглосуточной помощи по всей территории Москвы. Эксперты службы считают самой важной частью работы узнать точный адрес. Сотрудникам доступны электронные карты. С их помощью операторы определяют местоположение заявителя.

Болезни и лекарства,Николай Плавунов,
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