Сезон клещей: пик активности, опасные болезни и средства защиты

"Если человек планирует поездку в регион, в котором есть клещевой энцефалит, обязательно надо сделать прививку. Но сейчас уже поздновато, надо делать ее за несколько месяцев. А в Подмосковье нужно быть очень аккуратными с прогулками по лесу, одеваться так, чтобы не было открытых участков тела на ногах: заправлять штаны в носки, надевать плотную обувь. Нужна рубашка с длинным рукавом, кепка и косынка на голову. Если идут несколько человек, то каждые 20–30 минут нужно внимательно друг друга осматривать на предмет клещей. Когда клещи напрыгивают на человека, они не сразу впиваются, а какое-то время просто ползают по коже, не кусая",