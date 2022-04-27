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1 час назад

Мясников предупредил о свидетельствующем о раке кашле

Lenta.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» предупредил об опасности продолжительного кашля у курильщиков. По словам специалиста, этот симптом может свидетельствовать о раке легких. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Мясников предупредил о свидетельствующем о раке кашле
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Доктор назвал хронических кашель у курящих людей признаком рака легких.

«Если вы бросили курить, а кашель еще больше месяца сохраняется, если у вас появляются прожилки крови в отсутствии выраженного воспаления легких, надо обязательно идти делать компьютерную томографию (КТ)»,

— рекомендовал медик.

Специалист также предупредил, что делать КТ необходимо и в том случае, если человек, продолжающий курить, начинает терять в весе и при этом кашляет в течение длительного времени. Перечисленные симптомы, по словам врача, также могут свидетельствовать о раке. Медик подчеркнул, что зачастую злокачественную опухоль легких можно не увидеть на обычном рентгене.

Болезни и лекарства,Александр Мясников,
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