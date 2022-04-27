Как понять, что у вас нарколепсия

Частая сонливость днем и бессонница ночью – два из четырех симптомов нарколепсии. На вопросы “Рамблера” об этом серьезном заболевании центральной нервной системы ответил Андрей Артамошкин, врач-невролог, член Высшего экспертного совета кафедры «Современный гипноз» Академии социальных технологий.
Как мы уже сказали, дневная сонливость – это всего один из признаков нарколепсии. Как правило, желание поспать появляется внезапно, сопровождается резким упадком сил. Пациент может заснуть несмотря на крайнее нежелание этого или совершенно неподходящую обстановку. Человек в таких случаях становится беспомощным и может получить травму, либо травмировать другого, предупредил невролог. После сна нарколептик ощущает прилив сил. А еще тревогу – в связи с тем, что через несколько часов приступ может повториться.
Бессонница при нарколепсии тоже имеет свои особенности. Ложась спать, пациент ощущает себя в фазе между сном и явью. В такие моменты его могут посещать галлюцинации – например, акустические, слуховые.
Каталепсия – приступ внезапной слабости, сопровождающийся полным падением мышечного тонуса – еще один тревожный и распространенный симптом нарколепсии.
Другая крайность – каталепсия пробуждения или сонный паралич. С ней тоже часто сталкиваются пациенты с нарколепсией. Это четвертый симптом. Человек, находясь в полном сознании и адекватно оценивая обстановку, не может пошевелиться. Сохраняется лишь возможность моргать и двигать глазами. На фоне обездвиженности у нарколептика могут быть галлюцинации – травмирующие психику сны наяву. При этом пошевелиться или позвать на помощь человек не может.
Эксперт отметил, что чаще всего нарколепсия развивается у молодых людей и страдают ею в большинстве своем мужчины. Перечня точных критериев и причин возникновения в настоящее время нет.
К сожалению, та терапия, которая существует на сегодняшний день, способна лишь смягчить симптомы заболевания и улучшить качество жизни пациента. Избавиться от нарколепсии раз и навсегда невозможно, подчеркнул эксперт.
Назначать терапию самостоятельно врач не рекомендовал. Поскольку подбор лечения – сложный процесс, зависящий от множества факторов: проявления заболевания, количества и частоты приступов, их течения, возраста пациента, личной непереносимости препаратов.
Андрей Артамошкин обратил внимание на важность здорового образа жизни для нарколептиков. Если противопоказаний нет, то им можно выполнять умеренную физическую нагрузку, например, ЛФК-комплексы. Также пациентам рекомендуется следить за уровнем иммунитета, придерживаться принципов здорового питания. Некоторым нарколептикам значительно облегчает жизнь психологическая поддержка.