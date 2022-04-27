Как понять, что у вас нарколепсия

Частая сонливость днем и бессонница ночью – два из четырех симптомов нарколепсии. На вопросы “Рамблера” об этом серьезном заболевании центральной нервной системы ответил Андрей Артамошкин, врач-невролог, член Высшего экспертного совета кафедры «Современный гипноз» Академии социальных технологий.

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Какие симптомы нарколепсии наиболее очевидные?

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Как мы уже сказали, дневная сонливость – это всего один из признаков нарколепсии. Как правило, желание поспать появляется внезапно, сопровождается резким упадком сил. Пациент может заснуть несмотря на крайнее нежелание этого или совершенно неподходящую обстановку. Человек в таких случаях становится беспомощным и может получить травму, либо травмировать другого, предупредил невролог. После сна нарколептик ощущает прилив сил. А еще тревогу – в связи с тем, что через несколько часов приступ может повториться.

Бессонница при нарколепсии тоже имеет свои особенности. Ложась спать, пациент ощущает себя в фазе между сном и явью. В такие моменты его могут посещать галлюцинации – например, акустические, слуховые.

Каталепсия – приступ внезапной слабости, сопровождающийся полным падением мышечного тонуса – еще один тревожный и распространенный симптом нарколепсии.

Каталепсия может наступить на фоне сильных эмоций, не только отрицательных, но и положительных. Приступ может развиваться стремительно, а пациент – упасть там, где находился, что может также привести к травмам. Такие приступы могут колебаться от нескольких минут до десятков минут, частота их появления варьируется от одного-двух в день, до одного приступа в год. Андрей Артамошкин Врач-невролог

Другая крайность – каталепсия пробуждения или сонный паралич. С ней тоже часто сталкиваются пациенты с нарколепсией. Это четвертый симптом. Человек, находясь в полном сознании и адекватно оценивая обстановку, не может пошевелиться. Сохраняется лишь возможность моргать и двигать глазами. На фоне обездвиженности у нарколептика могут быть галлюцинации – травмирующие психику сны наяву. При этом пошевелиться или позвать на помощь человек не может.

Каковы причины развития нарколепсии?

Эксперт отметил, что чаще всего нарколепсия развивается у молодых людей и страдают ею в большинстве своем мужчины. Перечня точных критериев и причин возникновения в настоящее время нет.

По статистике чаще всего болезнь имеет наследственный характер в сочетании с внешними провоцирующими факторами, такими, как сахарный диабет, аутоиммунные заболевания, ревматизм, болезни, сопровождающиеся поражением соединительной и легочной ткани. Проявляется на фоне длительных психологических, умственных, эмоциональных нагрузок, стрессовых ситуаций. Часто встречается после длительных инфекционных заболеваний, сопровождающихся высокой температурой и несущих дополнительную нагрузку на нервную систему. В ряде стран были проведены исследования, показавшие, что развитию нарколепсии предшествовали вакцинации, в частности, против гриппа. В основном это происходило у людей, предрасположенных к заболеванию, с наследственностью. Увеличивают риск нарколепсии и иммунные нарушения, и другие сбои, нарушающие защитные механизмы организма. Андрей Артамошкин Врач-невролог

Можно ли вылечиться от нарколепсии?

К сожалению, та терапия, которая существует на сегодняшний день, способна лишь смягчить симптомы заболевания и улучшить качество жизни пациента. Избавиться от нарколепсии раз и навсегда невозможно, подчеркнул эксперт.

В мире принципы лечения существенно не отличаются, но, тем не менее, во многих странах используются препараты, которые в нашей стране включены в перечень наркотических средств и тяжелых психотропных препаратов, оборот которых запрещен или ограничен в России, соответственно мы их не принимаем. Добавлю, что степень привыкания и отдаленные клинические результаты для здоровья такого пациента, ставят под сомнение целесообразность подобной терапии. В нашей стране применяются антидепрессанты, которые помогают купировать дневное засыпание и препараты, улучшающие качество дневного сна. Андрей Артамошкин Врач-невролог

Назначать терапию самостоятельно врач не рекомендовал. Поскольку подбор лечения – сложный процесс, зависящий от множества факторов: проявления заболевания, количества и частоты приступов, их течения, возраста пациента, личной непереносимости препаратов.

Также рекомендуется суточный мониторинг и корректировка лечения спустя две недели после начала терапии, так как некачественное лечение может спровоцировать риски и для пациента, и его ближнего окружения, и совершенно посторонних людей. Грамотно подобранная терапия, а также обучение пациента в случае необходимости правильно принимать препараты, могут практически нивелировать любые проявления заболевания.

Андрей Артамошкин Врач-невролог

Андрей Артамошкин обратил внимание на важность здорового образа жизни для нарколептиков. Если противопоказаний нет, то им можно выполнять умеренную физическую нагрузку, например, ЛФК-комплексы. Также пациентам рекомендуется следить за уровнем иммунитета, придерживаться принципов здорового питания. Некоторым нарколептикам значительно облегчает жизнь психологическая поддержка.