Когда пора бить тревогу при обмороке

По статистике, каждый второй житель планеты хоть раз в жизни впадал в обморочное состояние. Само по себе оно, как правило, не опасно, но в беседе с "Рамблером" врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением объяснил, в каких случаях все-таки стоит бить тревогу.

Фото: stock.adobe.com stock.adobe.com

Обморок — это немножко обывательский термин, считает врач. На самом деле, это кратковременная потеря сознания. Существует теория, поделился эксперт, что в мозге есть кнопка "резерв", как на компьютере, и она включается, чтобы перезагрузиться и восстановиться. Что интересно в потере сознания: оно может быть истинным, настоящим или ложным, кажущимся.

Видео дня

Врач утверждает, что, как правило, в период потери сознания человек лишен восприятия, у него возникает потеря памяти (амнезия), нарушается функция контроля моторных функций. По мнению доктора, важнее всего в таком случае установить причину, ведь обморок может случиться и при синкопальном состоянии — кратковременной преходящей потерей сознания, связанной со снижением или прекращением кровоснабжения головного мозга.

На самом деле, даже самые простые причины — душное помещение, недосып, истощение, психоэмоциональная нагрузка — приводят к потере сознания. С другой стороны, если мы говорим о более выраженном обмороке, это история, которая может быть связана с образованиями в головном мозге, которые также могут сопровождаться эпилептическими припадками.

Поэтому, по словам специалиста, недооценивать ситуацию ни в коем случае нельзя. Доктор настоятельно рекомендует после обморока как можно скорее обратиться к врачу-неврологу, сдать общий анализ крови, а также сделать МРТ головного мозга и УЗДГ сосудов шеи и головы.

Вывод человека из обморочного состояния возможен с помощью нашатырных салфеток. Обморок — это легкая потеря сознания, которая не требует противошоковых мероприятий. Все функции жизнеобеспечения организма функционируют, человек быстро выводится из этого обморочного состояния, как только устанавливается причина.