От стеснения до онкологии: когда не нужно молчать

Среди различных видов онкологий в России преобладают случаи рака толстой кишки. По большей части это связано с тем, что пациенты стесняются обращаться к врачу или не придают значение появляющимся симптомам, отметил онколог и хирург Иван Карасев.
Как объяснил врач, симптоматика рака толстой кишки проявляется в изменениях стула: может возникать диарея, а потом сменяться запором, затем наоборот. Также могут появляться выделения, наблюдаться повышенная усталость, дискомфорт в животе, потеря веса.
Специалист добавил, что диагностика заболеваний толстой кишки будет заключаться в проведении колоноскопии, которая позволит сделать биопсию участка кишки (взять кусочек ткани), пишет «Российская газета».