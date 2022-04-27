От стеснения до онкологии: когда не нужно молчать

Среди различных видов онкологий в России преобладают случаи рака толстой кишки. По большей части это связано с тем, что пациенты стесняются обращаться к врачу или не придают значение появляющимся симптомам, отметил онколог и хирург Иван Карасев.

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Как объяснил врач, симптоматика рака толстой кишки проявляется в изменениях стула: может возникать диарея, а потом сменяться запором, затем наоборот. Также могут появляться выделения, наблюдаться повышенная усталость, дискомфорт в животе, потеря веса.