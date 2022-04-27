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58 минут назад

От стеснения до онкологии: когда не нужно молчать

Русская Планетаиещё 1

Среди различных видов онкологий в России преобладают случаи рака толстой кишки. По большей части это связано с тем, что пациенты стесняются обращаться к врачу или не придают значение появляющимся симптомам, отметил онколог и хирург Иван Карасев.

От стеснения до онкологии: когда не нужно молчать
Фото: Русская ПланетаРусская Планета

Как объяснил врач, симптоматика рака толстой кишки проявляется в изменениях стула: может возникать диарея, а потом сменяться запором, затем наоборот. Также могут появляться выделения, наблюдаться повышенная усталость, дискомфорт в животе, потеря веса.

Специалист добавил, что диагностика заболеваний толстой кишки будет заключаться в проведении колоноскопии, которая позволит сделать биопсию участка кишки (взять кусочек ткани), пишет «Российская газета».

Болезни и лекарства,Иван Карасев,
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