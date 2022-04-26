Почему болят мертвые зубы и что с этим делать

Бывают случаи, когда уже вылеченный зуб резко начинает болеть. По идее, болеть нечему: в мертвом зубе нет нерва. Почему же такое происходит? Рассказывает Егана Маруфиди — практикующий стоматолог-пародонтолог, ген. директор клиники «Столица».

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Почему болит мертвый зуб?

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Боль в пролеченном ранее зубе — тревожный сигнал. При грамотном лечении ее быть не должно. Егана Маруфиди Практикующий стоматолог-пародонтолог, ген. директор клиники «Столица»

Острая боль в зубе нередко возникает, когда тот постепенно теряет жизнеспособность. Часто это происходит при засорении каналов, которые функционируют внутри. Стоматолог пролечивает поврежденный объект, заполняет образовавшуюся полость или удаляет нерв.

В течение первых двух дней после похода к стоматологу пациент может испытывать болевые симптомы. Однако неприятные ощущения, как правило, проходят в течение 1-7 дней.

Если же этого не происходит, а чувство дискомфорта только усиливается, то есть несколько объяснений.

Врач пропустил канал, также требующий лечения. Такое случается, если работа проводилась не под микроскопом. Понять, что допущена именно эта ошибка, несложно: зуб особенно остро реагирует на холодное или отдает резкой болью. Депульпированные зубные единицы не должны давать подобную симптоматику.

Инфекционный процесс вышел за пределы зуба. Развивается периодонтит, который дает дискомфорт при надкусывании или ноющую боль. Обнаружить данное явление можно, сделав рентген: источник боли находится внутри самого зуба.

Трещина в зубе. Она может возникнуть, когда от зуба остались лишь тонкие стенки и слишком расширена полость.

Недобросовестная обработка нерва или некачественное удаление. Довольно часто у пациента появляются жалобы на боль даже после пломбировки. В идеале канал должен быть хорошо простерилизован, дочищен или грамотно запломбирован. Просвет должен быть полностью заполнен, чтобы инфекции негде было размножаться.

Чтобы убедиться в успешности процедуры, можно сделать рентгеновский снимок до и после лечения. Такой снимок поможет специалисту не упустить важных деталей, ответвлений от главного канала, которые и могут стать источниками боли в дальнейшем.

Чем чреваты болезненные ощущения?

Как минимум, дополнительными расходами. Гарантийные обязательства врача сохраняются в течение года. Но если прошло больше, а боль беспокоит, необходимо проводить перепломбировку каналов и заново пролечивать их. Это дополнительные финансовые траты.

Если «мертвый» зуб находится в гайморовой пазухе, придется обратиться к ЛОРу: велика вероятность появления гайморита.

Если чувство дискомфорта сохраняется в течение долгого времени, необходимо незамедлительно обратиться к специалисту и провести повторное лечение.