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2 часа назад

Названы ранние симптомы рака желудка, проявляющиеся во время еды

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Одна из самых распространенных причин смерти от рака – слишком позднее обращение к врачу. Мы часто игнорируем первые тревожные признаки, сваливая их на усталость, нездоровое питание и недостаток сна. К счастью, в большинстве случаев это действительно так. После хорошего отдыха или после 2-3 консультаций с терапевтом и курса витаминов, назначенных специалистом, состояние улучшается.

Названы ранние симптомы рака желудка
Фото: pixabay.compixabay.com

Но иногда ночная потливость, постоянное желание лечь спать и полная апатия являются первыми симптомами рака. Об этом рассказал “Доктору Питеру” онколог Олег Кит.

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Признаками заболевания являются боли, локализованные в животе, проблемы с аппетитом, внезапная потеря веса без веских причин, проблемы с пищеварением, тошнота, рвота и дегтеобразный стул. У человека также может наблюдаться общее недомогание, хроническая усталость, слабость и головокружение.

Симптомы, позволяющие заподозрить рак желудка:
  • боль в области желудка,
  • снижение или отсутствие аппетита,
  • необъяснимая потеря веса,
  • тошнота и рвота типа “кофейной гущи”,
  • дегтеобразный стул.

Опасная патология может дать о себе знать и во время завтрака, обеда или ужина.

Симптомы выглядят следующим образом:
  • у вас внезапно возникает ощущение “задержки” во время еды – вы чувствуете, что пища остановилась где-то в верхней части живота,
  • вы замечаете, что насыщаетесь гораздо раньше: вроде бы ничего не съели, но уже наелись

Причины возникновения рака желудка до конца не изучены. Но к факторам риска относятся: работа на вредной работе и заражение пациента хеликобактерной инфекцией. Для профилактики заражения рекомендуется не употреблять острые продукты, чрезмерно горячие блюда, стоит избегать костлявой рыбы, отказаться от вредных привычек и своевременно обращаться за помощью к медицинским специалистам.

“В России злокачественные опухоли желудка находятся на шестом месте в рейтинге всех онкологических заболеваний и на четвертом месте по заболеваемости среди мужского пола. Стоит отметить, что терапия эффективна, если заболевание выявлено на ранней стадии. Первая стадия излечима почти в 90 процентах случаев”,

– сообщает онколог.

Болезни и лекарства,
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