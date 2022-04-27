Названы ранние симптомы рака желудка

Одна из самых распространенных причин смерти от рака – слишком позднее обращение к врачу. Мы часто игнорируем первые тревожные признаки, сваливая их на усталость, нездоровое питание и недостаток сна. К счастью, в большинстве случаев это действительно так. После хорошего отдыха или после 2-3 консультаций с терапевтом и курса витаминов, назначенных специалистом, состояние улучшается.

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Но иногда ночная потливость, постоянное желание лечь спать и полная апатия являются первыми симптомами рака. Об этом рассказал “Доктору Питеру” онколог Олег Кит.

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Признаками заболевания являются боли, локализованные в животе, проблемы с аппетитом, внезапная потеря веса без веских причин, проблемы с пищеварением, тошнота, рвота и дегтеобразный стул. У человека также может наблюдаться общее недомогание, хроническая усталость, слабость и головокружение.

боль в области желудка,

снижение или отсутствие аппетита,

необъяснимая потеря веса,

тошнота и рвота типа “кофейной гущи”,

дегтеобразный стул. Симптомы, позволяющие заподозрить рак желудка:

Опасная патология может дать о себе знать и во время завтрака, обеда или ужина.

у вас внезапно возникает ощущение “задержки” во время еды – вы чувствуете, что пища остановилась где-то в верхней части живота,

вы замечаете, что насыщаетесь гораздо раньше: вроде бы ничего не съели, но уже наелись Симптомы выглядят следующим образом:

Причины возникновения рака желудка до конца не изучены. Но к факторам риска относятся: работа на вредной работе и заражение пациента хеликобактерной инфекцией. Для профилактики заражения рекомендуется не употреблять острые продукты, чрезмерно горячие блюда, стоит избегать костлявой рыбы, отказаться от вредных привычек и своевременно обращаться за помощью к медицинским специалистам.

“В России злокачественные опухоли желудка находятся на шестом месте в рейтинге всех онкологических заболеваний и на четвертом месте по заболеваемости среди мужского пола. Стоит отметить, что терапия эффективна, если заболевание выявлено на ранней стадии. Первая стадия излечима почти в 90 процентах случаев”,