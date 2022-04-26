Медики дали советы, как быстро восстановиться после болезни

Медицинские специалисты рассказали о правилах, которые помогут быстрее восстановиться после болезни.

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Лейкоциты — главные защитники иммунной системы человека — состоят из протеинов, а потому для восстановления рекомендуется включить в рацион белковые блюда. Это может быть рыба, мясо, яйца.

Кроме того, поддержать микробиоту и ускорить процесс выздоровления помогут ферментированные блюда. Это кефир, некоторые виды сыров, квашеная капуста, соленые огурцы и помидоры.

Также важно соблюдать питьевой режим. Из напитков лучше выбрать обычную или минеральную воду.