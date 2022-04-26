Перечислены основные признаки рака горла и гортани

Известный онколог и руководитель отделения опухолей головы и шеи в госпитале Университета Майами, Джеффри Янг перечислил в статье для издания ETNT основные признаки рака горла и гортани. По его словам, изменение голоса и боль в горле, помимо прочих симптомов, могут указывать на развитие злокачественной опухоли.

По словам онколога, одним из первых признаков развития опасного заболевания может быть изменение голоса. Доктор Янг рекомендует не игнорировать осиплость, охриплость, затруднение дыхания, боль в горле или неприятные ощущения при глотании, ощущение сдавленности в районе шеи и непрекращающийся кашель. Эти признаки помогут поставить правильный диагноз и начать своевременное лечение.

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Отхаркивание кровью, изменение шейных лимфоузлов, потеря или изменение вкуса, общее недомогание и потеря веса без видимых на то причин также требуют немедленного обращения к лечащему врачу, предупреждает Янг.

Комок в горле, болезненное глотание, кровь в слюне и боль в ушах, по словам онколога, могут быть симптомами рака слизистой рта, при котором злокачественные новообразования развиваются на губах или в самой ротовой полости. Доктор успокоил, что при своевременном обращении эта разновидность рака весьма эффективно лечится.

Следующими красноречивыми симптомами развития опасного недуга, по его мнению, являются заложенность носа, частые головные боли, ощущение инородного тела (или шишки) в носу, давление в ушах, болевые ощущения в верхней челюсти. Доктор уточняет, что эти признаки могут указывать на рак полости носа и околоносовых пазух.

Шишка или припухлость на шее, боль в ушах, проблемы с дыханием, охриплость и затяжной кашель могут указывать на развитие опухоли щитовидной железы, предостерегает Янг.

Сухой кашель, не проходящий в течение длительного времени, проблемы с глотанием, боль в ушах, изменение голоса и потеря веса без видимых на то причин может указывать, по словам онколога, и на развитие рака гортани (или рака голосовых связок). Если выявить заболевание на ранней стадии, то, согласно опыту специалиста, возможен благоприятный исход. Врач также напомнил, что если вовремя не начать лечение, то рак может дать метастазы, распространиться на другие части тела через кровь или лимфатическую систему.