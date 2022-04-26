Названы 4 явных признака заболеваний печени

По данным немецкого издания «Focus Online», вирусные недуги, высокое содержание жиров в ежедневном рационе и употребление алкоголя могут оказать негативное воздействие на работу печени.

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Отмечается, что симптомами заболеваний данного органа являются тёмный цвет мочи и пожелтение глазных яблок. Данные признаки также могут указывать на гепатит, нарушение липидного обмена или синдром Жильбера.