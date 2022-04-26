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1 час назад

Названы 4 явных признака заболеваний печени

Моя Москва.онлайн

По данным немецкого издания «Focus Online», вирусные недуги, высокое содержание жиров в ежедневном рационе и употребление алкоголя могут оказать негативное воздействие на работу печени.

Названы 4 явных признака заболеваний печени
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

Отмечается, что симптомами заболеваний данного органа являются тёмный цвет мочи и пожелтение глазных яблок. Данные признаки также могут указывать на гепатит, нарушение липидного обмена или синдром Жильбера.

К симптомам наследственного заболевания печени также относится появление зеленоватого или коричневатого кольца на роговице. Неприятные ощущения в верхней части живота, трудности с концентрацией и усталость указывают на ожирение данного органа.

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