Названы 4 явных признака заболеваний печени

По данным немецкого издания «Focus Online», вирусные недуги, высокое содержание жиров в ежедневном рационе и употребление алкоголя могут оказать негативное воздействие на работу печени.
Отмечается, что симптомами заболеваний данного органа являются тёмный цвет мочи и пожелтение глазных яблок. Данные признаки также могут указывать на гепатит, нарушение липидного обмена или синдром Жильбера.
К симптомам наследственного заболевания печени также относится появление зеленоватого или коричневатого кольца на роговице. Неприятные ощущения в верхней части живота, трудности с концентрацией и усталость указывают на ожирение данного органа.