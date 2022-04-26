Из-за каких витаминов и минералов может возникнуть рак

По итогам анализа нескольких исследований оказалось, что ряд пищевых добавок опасны для здоровья человека. Более того, они могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Сегодня продаётся большое количество самых разных пищевых добавок. Однако пить их нужно с осторожностью. Как показал анализ 12 научных работ с участием более 300 тысяч человек, некоторые из таких добавок могут привести к раку.

Видео дня

В ходе своего исследования Тим Байер, директор отделения по профилактике рака в University of Colorado Cancer Centre, пришёл к выводу, что некоторые добавки только повышают риск рака. Всего их оказалось четыре разновидности.

Селен. Если принимать это вещество в больших дозах, то оно может, как демонстрируют некоторые исследования, повысить вероятность образования агрессивных и вторичных опухолей. Также в исследовании University of Colorado Cancer Centre отмечается, что данная добавка увеличивает риск развития рака кожи.

Витамин Е. Есть доказательства того, что витамин Е способен вызвать рак предстательной железы. Некоторые же исследования (например, The National Cancer Institute) говорят об обратном.

Фолиевая кислота, витамин В. Фолиевая кислота, согласно результатам научных исследований, может стать причиной появления рака толстой кишки. В статье, опубликованной в 2009 году в журнале Американской медицинской ассоциации, говорится, что люди с болезнями сердца, которые принимают добавки В12 и фолиевой кислоты, на 21 процент больше подвержены раку и на 38 процентов - смерти от этого заболевания.

Бета-каротин. Такие добавки могут вызвать рак лёгких у тех, кто курит или подвергался воздействию никотина. Это доказывает одно исследование, в ходе которого изучалось влияние бета-каротина на здоровье 29 тысяч человек. Оказалось, что риск рака у них повышался на 18 процентов. В то же время представители Mayo Clinic отмечают, что бета-каротин, наоборот, предотвращает развитие рака.